В Гусь-Хрустальном «МАЗ» насмерть сбил 10-летнего велосипедиста

В 10.50 в поселке Уршельский на улице Московской 54-летний водитель «МАЗа» с прицепом сбил 9-летнего велосипедиста. Тот ехал в попутном направлении по правой обочине, не нарушая правил. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

По информации из управления ГИБДД, никакие дорожные и погодные условия не повлияли на ДТП. Предварительно, вина – водителя грузовика. Инспектора считают, что он нарушил правила маневрирования.

Это первая в нынешнем году дорожная авария, которая привела к гибели ребенка. Но за первые полгода 2017-го зарегистрировано 9 аварий, где дети-велипедисты были травмированы.