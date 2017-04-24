Во Владимире открылся первый паспортно-визовый центр

Шенгенская виза в течение суток. Оздоровительный туризм. Помощь в обучении за границей. Мобильная биометрия. Американское гражданство для новорожденного. Это и многое другое стало доступно жителям Владимирской области – без лишних хлопот.

Во Владимире открылся многофункциональный визовый центр VisaTourService – компании, представленной уже в 26 регионах России. Сеть её партнёрских предприятий стремительно расширяется, что обусловлено большим спросом на предлагаемые услуги и высоким качеством их исполнения.

– Мы работаем по системе франчайзинга только с теми партнёрами, в которых уверены, – говорит основатель и директор сети Visatourservice Марина Кулешова. – Соответствие нашим стандартам – непременное условие для открытия регионального представительства. Владимирская область в этом отношении выдерживает все критерии.

Основных видов деятельности VisaTourService – три. Это визовый центр по оформлению краткосрочных и долгосрочных виз в 70 стран мира, это туристическое агентство полного цикла и это – сервисный центр.

Говоря обще, VisaTourService, избавляет владимирцев от хлопот по поводу оформления документов, связанных с выездом за рубеж, а также открывает самые широкие возможности в плане туризма и всего, что связано с заграницей в принципе. Учитывая, что для большинства жителей региона-33 это актуально, открытие представительства VisaTourService им, безусловно, выгодно.

Марина Кулешова (директор сети VisaTourService). Федеральная сеть появилась из-за частных просьб друзей и коллег о помощи в оформлении виз в разные страны. Затем мы стали оказывать визовый консалтинг не только обычным клиентам, но и туристическим компаниям. На данный момент в нашей сети 26 партнёров. При этом мы не стремимся именно к расширению сети, но уделяем особое внимание профессионализму и качеству оказываемых услуг, обучаем, поддерживаем, внедряем новое. Сегодня создание успешной команды – наша приоритетная миссия.

Виза на дом

Выгодно – это ещё слабо сказано! Если вспомнить, сколько времени, нервов и средств отнимает порой оформление зарубежных виз, то появление во Владимире центра VisaTourService, решающего все эти вопросы, поднимает тебя (даже внутренне, в ощущениях) на новый качественный уровень. На самом деле, чувствуешь себя нормальным современным человеком, который просто цивилизованно получает нужные услуги. Без утомительных поездок в Москву. Без заполнения массы документов. Без выстаивания в очередях. Без повторного вояжа в столицу всего лишь для того, чтобы получить, наконец, документ с нужным штампом.

– Для того чтобы заказать визу, клиенту даже не обязательно приезжать к нам в офис, можно это сделать через свой личный кабинет на нашем сервисе visatourservice.ru, – раскрывает механизм директор визового центра во Владимире Дмитрий Волков.

Для впервые выезжающих в страны Евросоюза потребуется биометрия – фиксирование отпечатков пальцев. Но даже эту процедуру можно провести во Владимире, а не в Москве. Для этого сюда выедет сотрудник посольства. Для экономии биометрию лучше пройти в группе, но при необходимости её сделают и для одного желающего. И получить «шенген» в течение суток – тоже реально. Для деловых людей, воспринимающих фразу «время-деньги» буквально, такая срочность более чем актуальна.

– Помимо стран Евросоюза, мы оформляем визы в десятки других направлений, – уточняет Марина Кулешова. – Краткосрочные визы доступны в 70 стран мира, долгосрочные (услуга по их оформлению, пожалуй, является уникальным продуктом VisaTourService) – в 25.

Кроме того, компания помогает оформить визы тем, кому ранее в этом было отказано посольствами стран, куда подавались заявки.

– Возможно, были ошибки в оформлении бумаг, или отказ поступил по иным причинам – мы с этим разбираемся и находим возможность помочь клиентам – заверила директор сети VisaTourService.

Кстати, по стоимости оформление виз в компании вполне сопоставимо с теми затратами, которые вы понесли бы сами, мотаясь в Москву и обратно. И это – без нервотрёпки, потери времени и с гарантированным результатом. А доставку визы можно заказать прямо на дом. Ну, для полного эффекта.

Дмитрий Волков (директор визового центра во Владимире). Проведение биометрии здесь, на месте, без выезда в Москву – это уникальная услуга для города Владимира, такого раньше никогда не было. Это очень удобно. А учитывая то, что и визу теперь можно оформить без лишних хлопот, и вообще получить в VisaTourService весь комплекс услуг, связанных с поездкой за границу, – это открывает для жителей Владимирской области совершенно новые возможности в плане туризма.

Для учёбы и здоровья

VisaTourService – это туристическое агентство полного цикла, то есть включающее в себя весь спектр туристических услуг, начиная от разработки и реализации туров любой сложности, подбора отелей, составления экскурсионных программ, в том числе для детского и корпоративного отдыха, и заканчивая арендой автомобилей, яхт, воздушных судов и т.д. Компания работает более чем со 150 туроператорами.

Среди сервисов компании – набирающее популярность обучение за рубежом. В первую очередь, это касается языковых курсов и спортивных лагерей.

– Для обучения иностранных языков молодёжь чаще всего выбирает Великобританию, США, Мальту, – перечисляет Марина Кулешова. – В спортивном и оздоровительном направлениях лидируют Болгария, Испания и Германия.

Всё больше клиентов VisaTourService выбирают медицинский туризм. В этом плане наиболее востребованы Южная Корея, Израиль, Германия, Австрия.

– Медицинский туризм имеет массу нюансов, – раскрывает подробности Марина Кулешова. – Клиентам требуется предварительная консультация специалистов клиник тех стран, где они собираются поправить своё здоровье. Мы организуем такие онлайн-консультации с привлечением переводчиков. И в дальнейшем сопровождаем клиентов на всех этапах, начиная от детальной проработки тура и до возвращения в Россию.

Ещё одно интересное и востребованное направление – роды в США и Канаде. Будущих мамочек помимо чисто медицинских целей (высокого качества обслуживания) привлекает ещё и возможность автоматического получения гражданства этих стран новорожденными. Малыши, появившиеся на свет в Соединённых Штатах и Канаде, сразу же признаются гражданами этих стран.

– Мы организуем специальный тур для женщин, – пояснила директор сети VisaTourService. За два месяца до родов они вылетают в Северную Америку, там их встречают, окружают вниманием и заботой, они проводят время в русскоязычной среде с необходимым медицинским сопровождением. Для мамочек уже имеющих маленьких детей, там открыт детсад. Спустя два месяца после родов женщина вылетает на родину, а у его малыша на руках – два паспорта: российский и американский.

Алексей Евглевский (руководитель школы китайского языка «Водао» во Владимире). Очень рад, что во Владимире появился такой визовый центр, потому что теперь не придётся тратить уйму времени на поездки в Москву. Мне самому как минимум пару раз в год приходится оформлять визы, масса знакомых ездят за границу – думаю, теперь всё это будет легче. Буквально через два месяца мы с учениками – это несколько десятков человек – собираемся поехать в Китай, так что вопрос о визах обязательно встанет. Будем решать его здесь, во Владимире, обратимся в центр к Дмитрию Волкову. Это классный сервис!

Это вы можете

Есть анекдот про мужчину, перепутавшего туризм с эмиграцией. Те, кто пользуются услугами VisaTourService, впросак не попадут: специалисты компании могут рассказать обо всём в деталях.

Выезжающим за границу на ПМЖ такие консультации просто необходимы, поскольку в каждой стране – свои правила приёма, свои требования, свои условия. Поскольку все люди разные – по возрасту, профессии, образованию, происхождению, составу семьи и т.д. – то каждый имеет разные шансы и возможности быть принятым в другой стране. Эти моменты – индивидуальные, и сотрудники Visatourservice помогут их учесть.

Для жителей Владимирской области открытие центра даёт еще много других возможностей.

– Мы осуществляем перевод (с 55 языков мира!) и апостиллирование документов, проводим срочное оформление загранпаспортов, оформляем страховки, необходимые для получения визы, помогаем с получением приглашений для иностранных гостей – перечисляет директор визового центра во Владимире Дмитрий Волков.- Словом, делаем всё, чтобы клиент получил самый широкий спектр услуг в максимально удобной для него форме.

Компания VisaTourService работает уже 14 лет. После запуска франчайзинга в 2014 году высокое качество её услуг смогли оценить жители 26 регионов России. Сейчас эту возможность получили и мы, жители Владимирской области.

Алексей Караулов (директор строительной компании «Ремонтология», куратор программы «Ты – предприниматель»): «Как деловой человек, я ценю собственное время, а поскольку за границу приходится ездить довольно часто, то очень здорово, что во Владимире появился сервис, который поможет мне сэкономить время на оформление виз и прочее. Уверен, что обращусь сюда не раз и не два. А поскольку я ещё и являюсь куратором программы, связанной с предпринимательством, то, безусловно, поддерживаю это начинание, как пример прихода молодёжи в бизнес. Дмитрию Волкову – 22 года, но он уже открывает своё дело, целый новый сектор услуг во Владимирской области. Это очень мощно, и я желаю ему успеха и дальнейшего развития!

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директор – Дмитрий Волков