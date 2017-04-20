Заявок на ремонт дворов поступило втрое больше возможного

В областном центре завершён сбор заявок от жителей многоквартирных домов на ремонт дворовых территорий. В общей сложности подано 378 заявок. Всего же запланированных муниципалитетом средств – 92 млн рублей – хватит на 100-110 дворов, причем с условием, что не всем потребуются полный перечень капитальных работ (в капремонт входит ремонт проезжей части, наружного освещения, установка лавочек и урн).

Как пояснил «Призыву» руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович, завтра в «отсеве» заявок будет участвовать общественная комиссия, в состав которой помимо чиновников и депутатов войдут представители собственников многоквартирных домов.

После формирования «ремонтных» списков работники управления ЖКХ сделают на каждый объект смету, и эти расчёты в обязательном порядке проверят независимая экспертиза. А в июне первые контракты на ремонт дворов будут выставлены на торги.

Как показала прошлогодняя практика, далеко не все победители торгов оказались добросовестными подрядчиками. Две компании были внесены в «чёрный список», по семи объектам мэрия так и не заплатила подрядчикам из-за низкого качества выполненных работ.

Хочется верить, что мэрия учла прошлогодние ошибки и внесет в условия торгов новые жесткие требования.