Компания ВТБ Страхование выплатила 2,1 млрд рублей по аварии Прогресс МС-04

Компания ВТБ Страхование осуществила выплату 2,1 млрд рублей в качестве прямого страховщика по аварии транспортного грузового корабля “Прогресс МС-4”, которая произошла в декабре 2016 года. Среди перестраховщиков – страховые компании «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Согласие».

«Космическая отрасль имеет важное стратегическое значение для нашей страны и способствует ее социально-экономическому развитию. Страхование рисков при реализации проектов в области космонавтики является важной неотъемлемой составляющей, которая позволяет страхователю защитить себя от возможных крупных финансовых потерь, – прокомментировал руководитель центра космического страхования компании ВТБ Страхование Павел Шутов. – Компанией ВТБ Страхование проведена большая работа по урегулированию убытка, связанного с аварией космического корабля «Прогресс МС-4» и расследованием причин аварии».

45% риска было перестраховано в АО «СОГАЗ». В соответствии с условиями договора СОГАЗ осуществил перестраховочное возмещение в размере 960,9 млн рублей.

Запуск ракеты-носителя “Союз-У” с космическим грузовиком “Прогресс МС-04” был произведен 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур. Корабль был утерян на 383-й секунде полета. Обломки упали на территории Республики Тува.