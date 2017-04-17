ВТБ поддержал строительство Белопорожских ГЭС в Карелии

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Мы ведем сотрудничество с АО «Карелстроймеханизация» на протяжении 10 лет и рады вновь поддержать нашего партнера в реализации столь значимого проекта, главной целью которого является обеспечение электроэнергией населения и промышленных предприятий Карелии.

Надеемся, что предоставленные банком ВТБ гарантии будут способствовать успешному ходу строительства Белопорожских гидроэлектростанций, а также развитию возобновляемой энергетики в регионе».

Проект строительства Белопорожских ГЭС включен в перечень приоритетных проектов ФЦП «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». Завершение строительных работ запланировано на конец 2019 года.

Для справки:

АО «Карелстроймеханизация» – это крупнейшее строительное предприятие Республики Карелия. Более 50 лет компания работает во всех сегментах строительного рынка республики и за её пределами. Компания располагает собственным парком современных машин и механизмов, высокотехнологичным оборудованием, имеет собственную лабораторию и завод панельного домостроения и сборных железобетонных изделий.

Фото: http://nord-hydro.spb.ru/ press-tsentr/novosti/2016/11-10_2/