Владимирцам покажут шедевры лицевого и золотного шитья

На выставке будет представлено около 15 произведений лицевого и золотного церковного шитья XVII–XIX вв. из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника и более 20 современных работ, выполненных участницами студии «Суздальские златошвеи».

Золотное шитьё всегда было элитарным искусством – произведения создавались на заказ для храмов, по поводу знаменательных событий в государстве или семье.

«Живопись иглой» – так называют это искусство исследователи. Основными особенностями лицевого и золотного шитья являются выработанные веками сложные техники исполнения швов, насчитывающие множество различных видов, а также используемый мастерицами материал. Лицевое шитьё выполняется цветным шёлком, серебряными и золотными нитями на дорогой ткани, под которую для прочности подкладывают основу из холста.

Одним из самых ярких экспонатов, образцом высочайшего уровня исполнения выступают двусторонняя хоругвь «Рождество Богородицы» (XVII век). Особого внимания заслуживает шитая риза с иконы «Богоматерь Казанская» (XVIII век): одежда Богоматери и Младенца шита прядеными серебряными и золотными нитями, украшена перламутром и речным жемчугом. Интересным примером соединения разных авторских техник – золотного шитья и масляной живописи – является самое древнее богослужебное одеяние – стихарь XIX века.

В начале прошлого столетия традиции церковного шитья были прерваны, и только в конце XX века началось их возрождение. Сегодня возникающие в разных городах страны светские и монастырские студии и мастерские с интересом возрождают церковное лицевое золотное шитье. Из сочетания традиционных приемов и современного взгляда рождаются произведения, в которых воплощены авторское решение и технические секреты мастерства старых школ лицевого золотного шитья.

На выставке также представлены современные работы мастериц из студии «Суздальские златошвеи». Студия была создана в 2012 году, основатель и руководитель студии – Мария Евгеньевна Побережнюк.

За пять лет работы студии искусство шитья в той или иной степени освоили уже 15 учениц, среди них – студентки Суздальского художественного училища, инокини и послушницы Покровского и Ризоположенского монастырей, певчие храмов и другие жительницы Суздаля.

Произведения, шитые участницами, экспонировались на выставках в Свято-Казанском храме Суздаля, в московском Новодевичьем монастыре, лучшие из работ украшают суздальские храмы.