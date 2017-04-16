«Библионочь» во Владимире отметят чемпионатом по чтению

Владимирских книголюбов снова ждет «Библионочь». В этом году она пройдет 21 апреля. Программа как всегда очень насыщенная.
С восьми вечера до полуночи посетителей Владимирской областной научной библиотеки ожидает экскурсия в книгохранилище. В 20.00 состоится интерактивная программа-презентация книги об Андрее Боголюбском «Первый самовластец» автора А. Мысловского.
В 21.30 начнется чемпионат «Литература как спорт – участвуй в «Открой рот»». Гостям «Библионочи» предложат посостязаться в лучшем прочтении художественного произведения.
Правила просты: участники чемпионата должны прочитать заранее выбранные организаторами отрывки из книг, которые они видят впервые. Задача чтецов – сделать это грамотно и артистично, уложившись в одну минуту. Лучших выберет компетентное жюри: поэт Д. Кантов, педагог М. Рассадина, актриса А. Лузгина.
К слову, чтобы принять участие в чемпионате «Открой рот», необходимо подать заявку или прийти в библиотеку 21 апреля до начала чемпионата.
Также в рамках «Библионочи» во Владимирской областной научной библиотеке пройдет модный показ от Татьяны Фадеевой «Великолепные 50-е», спектакль режиссера Владимира Кузнецова «Дайте руку! Вот грудная клетка» и многое другое.
Подробнее познакомиться с программой мероприятия можно здесь.
Немало интересного приготовили организаторы «Библионочи» и в Областной библиотеке для детей и молодежи (корпус на пр-те Строителей, 23).
В программе:
18.30 – Брейкданс-шоу от группы «Доминант»
19.00 – Торжественное открытие «Библионочи – 2017»
19.15 – МАСТЕР-КЛАССЫ
– Квиллинг “Книги дарят нам весь мир”
– Скрапбукинг “Закладка для книг”
– “Мандала – ключ к себе”
– “Прикольные пончики”
20.00 – Мастер-класс по сальсе
20.30 – Мастер-класс по акварели, а также:
– Китайское чаепитие
– Музыкальные импровизации Михаила Мохсена
21.20 – Поэтические встречи
21.50 – Сольный концерт Андрея Кельина
22.30 – Группа «ОДНАНОЧЬ»
23.25 – Сюрреализм в кино. Луис Бунюэль «Андалузский пёс»
00.10 – Дуэт «БОКЕТТО»
Фото: http://wapmail.ru/
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