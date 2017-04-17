Новый филиал стал пятидесятым в филиальной сети АО ВТБ Регистратор. Компания представлена во всех федеральных округах страны и имеет самую обширную региональную сеть среди российских регистраторов.

На момент открытия филиала более 100 компаний Калужской области выразили желание передать реестр акционеров на обслуживание в ВТБ Регистратор. Ожидается, что Калужский филиал АО ВТБ Регистратор займет лидирующие позиции в регионе.

Руководителем филиала назначен Георгий Полторацкий, имеющий 20-летний опыт работы на фондовом рынке и безупречную деловую репутацию.

Филиал расположен по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 23, офис 3.

Фото: http://investment-school.ru/odnodnevnye-obligacii-vtb/