Вышиб окна и дверь, и балкон уронил

Зачастую их состояние крайне плачевное, что может стать причиной трагедии даже без действий, описанных в песне Высоцкого, слова которой приведены в заголовке этого материала.

В последнее время трагедии с разрушающимися балконами случаются в разных точках России. В Коврове до беды ещё до дошло, но опасных балконов там сотни, причем в разных микрорайонах города – на центральном проспекте Ленина, в «Черемушках», на «Малеевке», в северной части города и так далее.

Специальная комиссия при участии представителей горадминистрации проверила состояние балконов и подъездных козырьков в 623 многоквартирных домах города оружейников, отправив информацию в Госжилинспекцию.

Однако пока ремонтировать опасные балконы начали только в четырехэтажном доме № 7 на проспекте Ленина, да и то лишь по внешнему фасаду здания – напротив площади Воинской славы, где регулярно наводят красоту и вешают разные баннеры.

Всего в этом доме предстоит отремонтировать 26 балконов на сумму более 1 млн. рублей. Распространена информация о том, что УК намерена взыскать эти средства с собственников жилья, но далеко не все хозяева квартир с этим согласны. Поэтому, скорее всего, без скандалов там не обойдется.

Между тем угрожающих жизни и здоровью ковровчан балконов множество, в том числе таких, по сравнению с которыми балконы на Ленина, 7 – просто «балкончики». Наглядный тому пример трехэтажный дом № 18 на улице Абельмана. Это здание строилось в несколько этапов, начиная с 1930-х гг., и отличается своеобразной архитектурой. На парадном фасаде дома балкон всего один, но зато какой: массивный и нависающий над тротуаром и входом в магазин. Бетонные части балкона потрескались и разрушаются.

По тротуару внизу каждый день проходит множество пешеходов, в соседнем здании находится городской музей, который регулярно посещают школьники, в том числе целыми классами проходящие под этим страшным балконом. Никаких знаков, указывающих на опасность, на тротуаре нет.

Очевидно, что одним только справками о состоянии балконов подпереть даже самые проблемные из них не получится. Нужна программа по ремонту балконов в масштабе всего города. В 2016 году вице-мэр по ЖКХ Юрий Морозов обещал начать ремонт проблемных балконов в Коврове в 2017-м на принципах софинансирования при участии горбюджета и привлечении средств собственников жилья. О конкретных шагах в данном направлении не сообщалось.

А вот лишь несколько последних трагических примеров по России, связанных с балконами. В июле 2015 года в Колпино Ленинградской области бетонная плита с переходного балкона на 7-м этаже дома № 61 на Октябрьской улице упала на беременную женщину, нанеся ей тяжелейшие травмы.

В мае 2016 года в Петербурге фрагмент балкона с 12-го этажа дома № 7 на улице Ярослава Гашека упал на молодую женщину с маленькой дочкой. Мама получила тяжелую травму головы, младенец не пострадал.

В июне 2016 года в Ленинском районе Нижнего Новгорода массивный кусок штукатурки с балкона дома 1935 года постройки упал на 9-летнего ребенка, получившего травму головы.

9 апреля 2017 года в селе Лебедевка Новосибирской области пенсионерка, выйдя на балкон второго этажа, упала вместе с обрушившимся балконом, получив множественные травмы.

В июле 2016 года в доме № 6А по улице Тимирязевской в Муроме пенсионерка, выйдя на балкон второго этажа, упала вместе с балконом, получив переломы и черепно-мозговую травму.

На фото: дом № 18 на улице Абельмана с аварийным балконом