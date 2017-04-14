Обманутых дольщиков расселят за счёт десятины

На региональном уровне сформирован перечень земельных участков, благоприятных для массового жилищного строительства. Преференции на их освоение получат те компании, которые часть квартир передадут обманутым дольщикам.

Как сообщил «Призыву» директор департамента строительства и архитектуры администрации области Сергей Коробкин, в его структуру уже поступило несколько заявок от подрядчиков, готовых подписаться под договорами долевого участия по выдвинутым условиям.

По словам Сергея Коробкина, уже во втором полугодии он будет готов огласить список объектов и более точные сроки сдачи жилья обманутым дольщикам.

В региональном реестре числится 128 обманутых дольщиков: 103 из них – во Владимире, 21 – в Покрове и 5 – в Муроме. Из-за того, что областной департамент обнулил «прежний» список дольщиков и ввёл новые условия признания людей таковыми, перечень этот постоянно пополняется.

Тем не менее, руководитель департамента строительства и архитектуры уверен, что проблему по всем 128 обманутым дольщикам будет решена уже в нынешнем году. Правда, для некоторых – лишь на бумаге.

– Возможно, не все из них к концу года получат ключи от квартир, но на руках у них будут договора с застройщиками, обязывающие предоставить им жилье взамен того, которое они так и не получили, – объяснил Сергей Коробкин.

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