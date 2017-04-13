Во Владимире снизилось число автобусов

Многие жители областного центра, вынужденные ежедневно ездить на городских автобусах, заметили не очень радостные перемены. Автобусы как будто стали ходить реже, из-за чего «плотность» пассажиров в салонах увеличилась.

– Каждое утро жду автобуса по десять минут. А ведь мой дом – на конечной, с которой выезжают автобусы по нескольким разным маршрутам. С работы специально выхожу пораньше, чтобы хотя бы забраться в автобус. Два года назад автобусы ходили каждые три минуты. Никаких проблем не было, – сообщила, позвонив в «Призыв», жительница юго-западного района Юлия Доброхотина.

Субъективные ощущения подкрепляются и официальными данными администрации города Владимира, размещёнными на сайте муниципалитета: в 2012 году 30 городских маршрутов обслуживали 274 автобуса, в 2015 году их уже было 226. Сейчас автобусов 238, но они работают уже по 32-м маршрутам (это без учёта только что открывшихся направлений в Веризино).

Сколько из этих транспортных «единиц» стоит на ремонте, можно только гадать. Плюс к тому раньше большинство маршрутов обслуживала компания «БигАвтоТранс», чьи машины отличались большей вместительностью по сравнению с доминирующими сейчас на рынке перевозок «газомоторами».

Кстати, лишившись права на обслуживание части маршрутов (вместо 21 осталось только 6), «БигАвтоТранс» теперь вынужден избавляться от лишней техники. Раньше компания задействовала на городских перевозках около 170 автобусов и ещё три десятка находились в резерве; сейчас же, по данным её представителя, в автопарке осталось 83 единицы техники.

Часть автобусов пущена на запчасти, остальные проданы: в частности, несколько десятков купили перевозчики Перми и Ростова-на-Дону, три автобуса ушли в Александров, пять – в Радужный.

Это вынужденная мера. Техника, стоящая без дела, приносит убыток – идут расходы на техосмотр, ОСАГО, обслуживание и т.д.

…Таким образом, преобразования в области транспортных перевозок в городе пока не принесли ощутимого эффекта для обычных пассажиров. Возможно, из-за применения «экологичной» техники дышать владимирцам стало легче. Но только не в салонах автобусов.

Фото: http://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2014-09_1/14095993923522.jpg