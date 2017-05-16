В Юрьев-Польском районе назначен новый прокурор

На эту должность назначен юрист 1 класса Артем Карлов.

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Артём Карлов родился в 1986 году в селе Филипповское Киржачского района Владимирской области. В 2009 году он окончил Владимирский юридический институт.

С июня 2010 по конец июня 2012 года проходил службу в должности следователя, старшего следователя  и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Александрову Следственного управления по Владимирской области  Следственного комитета Российской Федерации.

С июля 2012 года работает в органах прокуратуры Владимирской области: прокурор, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Последняя занимаемая должность – заместитель Муромского городского прокурора.

Женат, воспитывает дочь.

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