В Юрьев-Польском районе назначен новый прокурор

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Артём Карлов родился в 1986 году в селе Филипповское Киржачского района Владимирской области. В 2009 году он окончил Владимирский юридический институт.

С июня 2010 по конец июня 2012 года проходил службу в должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Александрову Следственного управления по Владимирской области Следственного комитета Российской Федерации.

С июля 2012 года работает в органах прокуратуры Владимирской области: прокурор, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Последняя занимаемая должность – заместитель Муромского городского прокурора.

Женат, воспитывает дочь.