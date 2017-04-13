Во Владимире «аварийцы» отсудили компенсацию за жилье

Решена проблема с предоставлением жилья жителям аварийного дома № 25-а по Суздальскому проспекту. По крайней мере, документально.

Старенький двухэтажный дом (таких во Владимире много) стал рассыпаться почти десять лет назад. В 2008-м упавшая балка с чердачных перекрытый едва не травмировала – а может, и того хуже – дочку жительницы квартиры второго этажа Марины Горьевой.

Жильцов переселили в маневренный фонд. Многие во временных муниципальных квартирах живут по сей день. Официально же дом признали аварийным только в 2012-м. А компенсации за жилье и земельный участок начали предоставлять лишь в прошлом году.

Последними компенсацию получат Марина Горьева с дочерью Марией, и то – через суд. Сумма, которую изначально предлагала администрация города, их не устроила. Купить на неё «угол» во Владимире просто нереально. А становиться бомжами – кому охота?

Техническое состояние дома оценивали трижды. Администрация всячески пыталась снизить размер компенсации, убеждая суд в необходимости учитывать износ здания при оценке стоимости квартир.

Но как раз чиновники и виноваты в том, что дом на Суздальском проспекте сегодня выглядит столь плачевно. Выселив оттуда людей семь лет назад, мэрия фактически бросила здание, не огородив его забором, не заколотив двери… Дом стал пристанищем для асоциальных элементов, которых, понятное дело, сохранность интерьера мало заботит.

Суд встал на сторону бывших жильцов – признал экспертизу жилья по более высокой оценке. Позавчера Марина Анатольевна получила судебное решение на руки. Впрочем, вместе с радостью от того, что завершились переживания и хлопоты, добавилась новая проблема.

– Нам сказали, что казначейство перечислит деньги в ближайшие три месяца. А выписаться из маневренного жилья мы должны в течение двадцати дней с момента вступления в силу судебного решения. Другого жилья у меня нет. Я подыскала несколько вариантов, по которым что-то можно купить за 1,4 млн рублей, которые нам выдадут по решению суда. Но своих-то средств у меня нет. Так что будем надеяться, что администрация перечислит деньги раньше, – говорит Марина Горьева.

Она 40 лет работает в бюджетной сфере, трудится воспитателем в детском саду. Надеемся, что администрация города найдёт возможность помочь женщине «продержаться» в маневренном фонде до покупки своей квартиры. Все-таки забота о человеке должна проявляться не только в казенных отчетах.