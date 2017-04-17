Почта проводит служебную проверку по утере мешка с 400 тысячами рублей

Как сообщает портал ikovrov, в минувшую пятницу в полицию позвонила девушка и сообщила, что на ходу у машины с логотипом «Почта России» открылась дверь, оттуда выпал брезентовый мешок.

Как позже выяснилось, в мешке были деньги в размере 400 тысяч рублей. Они предназначались для выплаты пенсий жителям поселка Новый.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители ищут очевидцев произошедшего и ждут их звонков по телефонам 02 или 2-13-51.

В Управлении Федеральной почтовой службы по Владимирской области в свою очередь пояснили, что по данному факту у них также проводится служебная проверка. Кроме того, в целях исключения повторения подобных случаев со всеми водителями филиала проведен дополнительный инструктаж.

«Происшествие не повлияло на сроки и качество обслуживания клиентов, все обязанности перед населением и организациями исполняются в срок и в полном объеме», – уточняется в официальном комментарии УФПС по Владимирской области по случившемуся в Коврове ЧП.

Фото: http://flashnord.com/news/v-pskovskoy-oblasti-grabiteli-zavladeli-mashinoy-pochty-rossii