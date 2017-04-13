В Камешково ограничили движение большегрузов

Ограничение введено на проезд через путепровод над линией Горьковской железной дороги. Этот автомобильный мост соединяет основную северную и южную части города, а также связывает райцентр с шоссе Хохлово-Ручей, которое идет от федеральной трассы М7 до Коврова с выходом на автодорогу Р71 до Шуи и Кинешмы.

По путепроводу идёт интенсивное движение, между тем ему уже больше 60-ти лет. В сентябре прошлого года по иску владимирской транспортной прокуратуры Камешковский райсуд обязал райадминистрацию провести ремонт путепровода до 1 октября 2017 года.

В иске были указаны проблемные места этого автомобильного моста: разрушение деформационных швов между пролетными строениями по проезжей части; разрушение асфальта, необходимость ремонта заградительных щитов и т.д.

Примечательно, что экспертное заключение о необходимости ремонта путепровода было составлено еще в 2010 году, но прежнее руководство района в течение целой пятилетки никаких действий не предпринимало.

Теперь по путепроводу запрещено движение грузовиков массой более 5 тонн за исключением спецтехники экстренных служб. Водителям большегрузов предложено ездить через Ковров или через Суздаль. Как подчеркивают в райадминистрации, подобная ограничительная мера вызвана необходимостью исключить в ближайшее время чрезвычайные ситуации на участке железной дороги федерального значения. Оно выработано совместно с представителями ГЖД, ОМВД, ГУП «Владупрадор» и оформлено решением КЧС.

Сейчас ведётся подготовка к проведению текущего ремонта путепровода, который планируется завершить в третьем квартале 2017 года. Будут выполнены работы по укреплению дорожного полотна и ограждений, а также по установке новых дорожных знаков и устройству освещения.

Необходимые для этого средства в сумме более 4 млн рублей уже выделены, из них 95 % приходится на долю областного бюджета, а оставшиеся 5% – софинансирование Камешковского района.

Сейчас идет согласование последних деталей с представителями Горьковской железной дороги. Сложность состоит в том, что останавливать движение поездов нельзя (в крайнем случае, возможно использование «окон» в графике движения, но он очень плотный), да и перекрыть мост даже на несколько дней означает существенно осложнить жизнь тысяч людей, как камешковцев, так и жителей соседних территорий. Поэтому все должно быть предельно тщательно согласовано и выверено.

Одновременно райадминистрация готовится к проведению капитального ремонта и реконструкции того же путепровода, в том числе его расширения и модернизации. Это планы на недалекую перспективу, так как с учетом уже начатого создания индустриального парка «Камешково», где будут размещены несколько крупных промышленных производств, нагрузка на путепровод предсказуемо возрастет в несколько раз, да нынешних двух полос движения там явно окажется недостаточно.

Фото: https://1tulatv.ru/sites/default/files/31646.jpg