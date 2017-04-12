Бармалей позовёт владимирцев в Африку

Премьера спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского состоится 21 апреля. Корреспондент «Призыва» побывал в областном театре кукол и узнал, как идёт подготовка к этому событию.

Режиссер Влад Костин – москвич, но приехал во Владимир, чтобы сделать сказку о Бармалее такой, какой ее еще никто никогда не видел.

– Почему эта история нравится детям и почти сто лет спустя, – размышляет режиссер. – И почему разбойник и людоед оказался одним из самых любимых героев? А потому, что у него усы, он стреляет из пистолета и никого не боится. И вот последние строчки сказки: Бармалей стал добрее и уехал в Ленинград, чтобы печь пироги и пряники. Мы подумали – а надолго ли его хватит?

Само собой, ходить по городу и угощать детей плюшками – не дело для злодея, даже если он «в завязке». Поэтому, подумав, Бармалей… открывает туристическое агентство, и приглашает туристов в удивительную, прекрасную, далекую Африку.

– А дальше мы возвращаемся к Чуковскому, и что же происходит? – говорит режиссер. – Дети попадают в Африку, всюду бегают, обижают бегемота, пугают акулу, катаются на носороге… В чем-то наша история – она еще и о том, как по незнанию можно разрушить что-то прекрасное. И еще она – про важность семьи, потому что дети никогда бы не убежали, если бы родители не «проспали» их.

Джунгли из шкафа

Воплощением режиссерских идей в образы, понятные для юных зрителей театра кукол занимается художник-постановщик Денис Токарев, специально ради этого проекта прилетевший во Владимир из Ижевска.

– Хорошо, что сейчас столько разных способов взаимодействовать, – улыбается он. – И телефон, и интернет – все это позволяет договариваться о каких-то вещах, находясь на большом расстоянии друг от друга. Но все равно: нет ничего лучше, чем личное общение.

Декорации этого спектакля будут необычными: по замыслу авторов, Африка будет проявляться из каких-то привычных, совершенно не экзотических предметов – например, зонтик превратится в птицу-марабу. «Мы хотели воспроизвести процесс детской игры, когда на первый план выступает воображение, – объясняет художник. – Если ребенок на улице поднимает палку, то он видит в ней не палку, а саблю. А через пять минут это будет уже не сабля, а лошадь. Вот и мы тоже пытаемся во все это поиграть. Если получится – будет здорово.

Айболит большой и маленький

Откроем большую кукольную тайну: если в обычном театре одну роль, как правило, играет один актер, то в театре кукол одного персонажа могут сделать в нескольких вариантах. Скажем, если в одной сцене он чистенький, а в другой – чумазый. Или должен исчезнуть в одной точке сцены и тут же, как по волшебству, появиться в другой. Вот и для нового спектакля в бутафорском цеху сейчас, например, делают сразу трех Айболитов. А вот Бармалей в спектакле будет единственный. И неповторимый.

– Чем сложнее кукла, тем интереснее ее делать, – рассказывает мастер-бутафор Светлана Науменко. – Но при этом мы всегда стараемся делать куклы максимально легкими, чтобы артистам было проще с ними работать. И хотя мы стараемся по возможности не использовать дерево и металл (по большей части, театральные куклы состоят из папье-маше, поролона и проволоки – прим. «Призыва»), все равно каждая кукла в среднем весит от 3 до 5 килограммов.

Кстати, мастера-бутафоры изготавливают только основы для кукол. А расписывает их всегда только художник-постановщик. Потому что только он совершенно точно и отчетливо представляет, чем красят губы сказочные принцессы, и какого цвета крокодиловы слезы.

Любой наряд к лицу

В пошивочном цеху заняты сложным делом: из трех однотонных кусков ткани делают одну полосатую. «А что делать, если для спектакля нужен такой материал, которого не найдешь в магазинах», – улыбается художник-модельер Маша.

По ее мнению, одевать куклу с одной стороны проще, чем живого актера (здесь обшивают и тех, и других): кукле ничего не жмет и все к лицу. Но с другой, если недостаточно удачно одетый и загримированный актер может что-то «добрать» талантом, то кукла изначально должна быть абсолютно гармоничной. Героиня – такой, чтобы весь зал в нее тут же влюбился (и платьице играет здесь очень важную роль). Зверь – пушистым и очаровательным, чтобы немедленно захотелось взять его на ручки.

Костюмы для кукольных персонажей, как и весь их внешний облик, придумывает художник-постановщик и утверждает режиссер. На пошив одного наряда может уйти от пары часов до нескольких дней. А еще в пошивочном цеху никогда ничего не пропадает зря: остатки ткани, кружева, тесьмы идут в дело: много ли кукле надо.

Там звучит там-там

В зале идет репетиция, причем неожиданно – под живую музыку: двое актеров, сидящих на краю сцены, наигрывают что-то вполне африканское.

Мы комбинируем разные техники, – рассказал Влад Костин. – Здесь и тростевая кукла, и театр теней, и клоунада… Но музыка – это наше открытие.

Владимирский театр кукол – один из очень немногих, где работает свой композитор, Алексей Сидорцев. И вот он как-то предложил, что для оживления спектакля было бы неплохо использовать живой звук.

– И как-то мы все сразу этим воодушевились – говорит Влад Костин. – Как в анекдоте «а что, так можно было?..» Так что насыщать пространство далекой африканской страны у нас будут настоящие африканские инструменты. Тем более, даже музыкантов со стороны звать не пришлось – в театре хватило своих талантов.