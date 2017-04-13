Фемида оценила свищ в лодке

Владимирский рыбак, не доверяя рынкам и супермаркетам, всегда приобретал рыболовный инвентарь в специализированном магазине. Вот и лодку купил там же – это была его давняя мечта. Понравившийся экземпляр оказался в единственном экземпляре. И стоил 23 тысячи рублей.

Совершив покупку, мужчина в тот же день решил «испытать» лодку у себя дома. Разочарование было велико – при надуве в клапане обнаружился большой свищ. С таким дефектом на воду – самоубийство! И покупатель немедля вернулся в магазин. Там его ждал далеко не тёплый приём.

– Продавцы повели себя по-хамски, – горько признался рыбак. – Я попросил поменять лодку на другую – отказали. Попросил вернуть деньги, чтобы купить у них же другой товар – тоже «нет». В итоге пошёл к юристам.

Мужчина обратился во владимирскую областную общественную организацию по защите прав потребителей «Содействие». На письменную претензию, которую потребителю помогли составить юристы, магазин никак не отреагировал. Поэтому было подано исковое заявление в суд.

– У потребителя на руках был полный пакет документов: кассовый чек, договор купли-продажи, экспертное заключение о дефекте товара – доказательств хватило, – рассказывает юрист «Содействия» Евгения Кочеткова. – Продавцы поняли, что лучше пойти на мировую. Что и было сделано.

Руководство специализированного магазина возместило все убытки потребителя и даже выплатило компенсацию морального вреда – 2 тысячи рублей.

Фото: http://forum.logan.ru/download/file.php?id= 3404&sid=93592797449346a26d0d02d6b15587dc