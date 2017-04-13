В регионе-33 открылась первая модульная почта

Новое модульное отделение почтовой связи открылось в деревне Лизуново Александровского района. Модульный современный комплекс установили взамен старого строения, в котором до недавнего времени обслуживалось население.

В почтовом отделении жители могут получить и отправить письменную корреспонденцию, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, осуществить подписку на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пению и оплатить коммунальные платежи.

В новом помещении созданы необходимые условия для комфортного пребывания клиентов и работников. Модульные отделения почтовой связи приспособлены к работе в зимние время, оборудованы рабочим местом для оператора, хозяйственным отсеком, помещением для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям.

Уже через месяц в регионе начнут свою работу еще четыре отделения связи аналогичного формата: почтовые «вагончики» появятся в селе Павловском Суздальского района, селе Малышево Селивановского района, деревнях Максимово Меленковского района и Вашутино Гусь-Хрустального района.