В регионе-33 открылась первая модульная почта

Уже через месяц в области начнут свою работу еще четыре отделения связи аналогичного формата.

252 1
252 1

Новое модульное отделение почтовой связи открылось в деревне Лизуново Александровского района. Модульный современный комплекс установили взамен старого строения, в котором до недавнего времени обслуживалось население.

В почтовом отделении жители могут получить и отправить письменную корреспонденцию, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, осуществить подписку на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, получить пению и оплатить коммунальные платежи.

В новом помещении созданы необходимые условия для комфортного пребывания клиентов и работников. Модульные отделения почтовой связи приспособлены к работе в зимние время, оборудованы рабочим местом для оператора, хозяйственным отсеком, помещением для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключения к электросетям.

Уже через месяц в регионе начнут свою работу еще четыре отделения связи аналогичного формата: почтовые «вагончики» появятся в селе Павловском Суздальского района, селе Малышево Селивановского района, деревнях Максимово Меленковского района и Вашутино Гусь-Хрустального района.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Комментарии:

  1. Павел

    почтальон в ведро ходить будет? стыд

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы