Объемы розничного кредитования будут расти

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства S&P, рынок розничного кредитования в России по итогам 2017 года может вырасти на 6-8%. Аналитики указывают на ослабевающее действие экономического кризиса и постепенное восстановление банковского сектора.

По всей видимости, банки будут разными темпами наращивать объемы кредитования. Уже в феврале по данным ЦБ ставки розничных кредитов снизились. В частности, подешевели кредиты для физических лиц, выдаваемые на срок до года (с 22,88% в январе до 21,38% в феврале). Ставки по кредитам, выдаваемым на срок более года, снизились с 16,85% в январе до 16,44% в феврале 2017 года.

По данным herbst.ru росту объемов розничного кредитования будет способствовать развитие сервисов по выдаче займов онлайн, а также более активная кредитная политика микрофинансовых организаций.

Весной о снижении ставок по кредитам наличными уже объявили в банке ВТБ 24. Сбербанк России увеличил максимальный размер потребительских кредитов для физических лиц практически в два раза. Увеличил максимальную сумму займа и Банк «Ренессанс Кредит» (по программе кредитования «Для клиентов банка»). Кредиты наличными вместе с ипотекой являются одним из драйверов роста рынка розничного кредитования.

Снижение процентных ставок, начавшееся в 2016 году, уже привело к росту кредитования физических лиц: в 2016 году банки выдали кредитов на сумму 7,2 трлн рублей, что на 23% выше показателей 2015 года (по данным НАФИ – Национального агентства финансовых исследований). В НАФИ прогнозируют 10%-й рост объемов выдач розничных кредитов.