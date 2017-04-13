Кольчугинцы посетили центры здоровья

На этот раз медицинские комплексы приняли жителей Кольчугино.

«Передвижные центры здоровья» долгосрочный проект депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева, направленный на поддержку жителей Владимирской области. Его цель – сделать качественные медицинские услуги доступнее для жителей региона. Медицинские комплексы оснащены современным оборудованием, приемы в них ведут кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, хирург и другие специалисты. Ежедневно на горячую линию поступают сотни звонков от жителей Владимирской области. Люди не только записываются на прием, но и высказывают свои предложения по совершенствованию работы медицинских комплексов. Именно пожелания жителей региона ложатся в основу развития проекта: появляются новые направления работы, расширяется список врачей, проводящих прием.

– За полтора года работы «Передвижные центры здоровья» приняли уже более 73 тысяч наших земляков, – говорит депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» жители региона. Медики отмечают, что «Передвижные центры здоровья» помогают своевременно проводить обследование населения, вовремя назначать лечение, а значит – сохранить здоровье жителей Владимирской области. Опираясь на поддержку наших земляков, мы будем и дальше работать на постоянной основе, чтобы как можно больше жителей региона смогли бесплатно пройти медицинское обследование.

Все для людей

На прошлой неделе «Передвижные центры здоровья» открыли свои двери для жителей Кольчугино. Бесплатные консультации узких специалистов получили более ста человек.

Тамара Соловьева уже знакома с «Передвижными центрами здоровья»: в прошлый раз она посещала невролога и эндокринолога, а сегодня записалась к офтальмологу. Женщина много лет работала в медицине и знает, как важна профилактика. Тамара Анатольевна отмечает, что врачи медицинских комплексов очень профессионально проводят прием и внимательно относятся к каждому пациенту. Сегодня она проверила остроту зрения и получила необходимую консультацию.

– Я очень довольна приемом. Врач грамотный и профессиональный, все доходчиво мне разъяснила, дала рекомендации, – поделилась впечатлениями Тамара Соловьева. – И мы все идем сюда, потому что это удобно, бесплатно и рядом с домом.

Врач акушер-гинеколог Татьяна Бершадская ведет прием в «Передвижных центрах здоровья» постоянно. Для нее это возможность помочь как можно большему количеству людей. – Главное в «Передвижных центрах здоровья» то, что они бесплатные и доступные, – говорит она. – Благодаря работе медицинских комплексов мы можем охватить большое количество людей, особенно в отдаленных от районных городов населенных пунктах. Ведь порой ехать к специалисту для людей затруднительно, а мы приезжаем прямо к их домам. Люди довольны приемом и всегда очень благодарны.

Приезжайте к нам почаще

Вера Костюнина пришла в медицинский комплекс впервые. Женщина рассказала, что слышала очень много положительных отзывов о работе «Передвижных центров здоровья» от родственников и знакомых. Когда увидела объявление о выезде в Кольчугино, сразу же записалась.

– Медицинские комплексы меня очень порадовали: я позвонила, записалась, пришла к определенному времени, и вот я уже у врача, – говорит она. – Я очень довольна. Приезжайте к нам почаще, привозите как можно больше узких специалистов! И хочу от лица жителей города Кольчугино поблагодарить Григория Викторовича Аникеева за его очень нужный и важный проект, внимание и заботу.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 2345 003