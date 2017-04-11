Как подружиться с дроном и не загреметь в каталажку

Дроны – это классно, и во Владимирской области находится всё больше людей, которые хотят в этом убедиться лично. Всего пару лет назад беспилотник на любом городском мероприятии привлекал едва ли не больше внимания, чем само событие. Сейчас над любой более-менее осмысленной толпой кружится как минимум один-два квадрокоптера.

Пока это недешевое удовольствие: самый простой дрон стоит около 10 тысяч рублей. Но, учитывая, с какой скоростью на рынок выбрасываются всё новые и новые модели, скоро эта штука будет доступна каждому.

Но тут есть свои «подводные камни». О них рассказывает организатор и руководитель проекта «Лестница» Артем Прудентов:

– На самом деле дрон умеет только две вещи: летать и снимать. Он не такой универсальный, как мобильник с фотоаппаратом или даже обычная камера, которой можно запечатлеть себя, ребенка, кота, букет цветов, ужин, закат и еще тысячу разных вещей. Беспилотник снимает, по большому счету, только пейзажи.

– У дронов есть много ограничений. Например, нельзя летать, когда дует ветер или на улице влажно. Дождь, снег – однозначно нелётная погода. Чем дешевле аппарат – тем труднее найти время, чтобы взлететь без проблем.

– В прошлом году были приняты поправки в Воздушный кодекс РФ: теперь, чтобы легально пользоваться беспилотником, нужно зарегистрировать аппарат, получить лицензию на управление, и еще каждый раз перед запуском информировать Росавиацию и ФСБ. Пока все это не очень соблюдается, потому что закон есть, а механизмов для его реализации нет. Так, пока никто не знает, где надо регистрировать дроны. Но всё равно те, кто летает, делают это отчасти вопреки правилам. Алгоритм обещают создать к 2018 году, и те, кто хочет личный квадрокоптер, должны морально готовиться к бумажной возне.

– Если соблюдать меры предосторожности, проблем с дроном не должно возникнуть. Пока правил немного, но они есть. Например, нельзя летать над людьми. Если вы думаете – о, я куплю беспилотник и буду снимать День города – забудьте.

– Также ради вашего собственного спокойствия не рекомендую запускать дрон там, куда нельзя пройти ногами – над крышами зданий, над водой, над оврагами. У нас был случай, когда беспилотник внепланово приземлился на крышу имения Храповицкого. Про то, как мы его доставали, можно было снять отдельный фильм.

– Управлять аппаратом совсем не просто. Например, на панели есть пять параметров, которые надо постоянно отслеживать: кусота, курс, крен, тангаж, наклон камеры. А рабочих пальцев – четыре. Так что придется учиться, и, честно говоря, делать это лучше всего в чистом поле за городом, чтобы без проблем подобрать дрон, если он упадет.

– У нас ещё не было случая, чтобы люди возмущались тем, что их снимают с беспилотника. Пока наоборот: когда видят его, в основном, улыбаются и машут. Но, опять же, надо быть готовым к тому, что когда дрон станет народным гаджетом, найдутся и недовольные, и даже любители метко чем-нибудь запустить.

– Пока фото с воздуха производят сильное впечатление, потому что их мало. Когда они будут в каждом инстаграмме, они перестанут быть интересными. И тут останется два выхода: либо искать новую, более оригинальную игрушку. Или серьезно учиться и развиваться, чтобы твои работы сильно отличались от остальных.