Начальник регионального ГИБДД ушёл на пенсию

В областном управлении ГИБДД произошли кадровые перестановки

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Официально подписан приказ об уходе с должности начальника УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александра Назарова. В марте ему исполнилось 55 лет, и он ушел на пенсию по выслуге лет в звании полковника.

Александр Геннадьевич 35 лет проработал в структуре Госавтоинспекции. Приказа на назначение нового начальника управления пока нет.

Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД УМВД России по Владимирской области стал бывший заместитель Назарова полковник Александр Новиков.

На верхнем фото: Александр Назаров

На нижнем фото: Александр Новиков

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