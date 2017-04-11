Начальник регионального ГИБДД ушёл на пенсию

Официально подписан приказ об уходе с должности начальника УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александра Назарова. В марте ему исполнилось 55 лет, и он ушел на пенсию по выслуге лет в звании полковника.

Александр Геннадьевич 35 лет проработал в структуре Госавтоинспекции. Приказа на назначение нового начальника управления пока нет.

Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД УМВД России по Владимирской области стал бывший заместитель Назарова полковник Александр Новиков.

На верхнем фото: Александр Назаров

На нижнем фото: Александр Новиков