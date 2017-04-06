Как гусевчанин заработал на аварийном доме

В Гусь-Хрустальном сотрудники полиции задержали местного жителя, совершившего кражу отопительного оборудования.

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Узнав, что один из домов в поселке Новый находится в аварийном состоянии и там никто не проживает, предприимчивый 28-летний местный житель решил подзаработать.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, чтобы осуществить свой план,  в соседнем доме он перекрыл задвижку отопления, ведущую к нежилому дому. Затем с помощью газового ключа из четырех квартир  гусевчанин демонтировал радиаторы отопления.

Похищенные восемь чугунных регистров общим весом 448 кг подозреваемый вывез на машине и сдал в пункт приема металла. Вырученные 13500 рублей он потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: http://mtdata.ru/u25/photoA5E1/20755555219-0/original.jpg

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