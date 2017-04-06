Когда во Владимире подорожают проездные билеты

Стоимость проездных на троллейбусах вырастет с 1 мая. «Владимирпассажиртранс» пересмотрел цены на все виды проездных. Самый большой рост – у проездных для граждан, стоимость вырастет с 850 до 950 рублей.

Школьные проездные подорожают с 220 до 250 рублей, студенческие – с 380 до 420 рублей, проездные для организаций – с 1150 до 1200 рублей.

Ежемесячные проездные действуют на все 8 маршрутов троллейбусов. Их можно приобрести на конечных остановках троллейбусов, а также в кассах у депо на Ново-Ямской.

Про автобусы. Компания «АДМ» тоже продает ежемесячные проездные теперь уже на все 15 автобусных маршрутов, которые она обслуживает. В апрельских проездных указывалось только 14 маршрутов, но с мая допечатают еще и 9С. Стоимость проездного останется прежней – 1200 рублей. Повышать цену перевозчик пока не планирует.

Напомним, что с 5 апреля городские автобусы стали возить за 20 рублей за разовую поездку, а троллейбусы – за 19 рублей.

Многие жители владимирских окраинных микрорайонов – в частности, Коммунара, Загородного, Заклязьменского, Юрьевца, Сновицы-Веризино – жалуются на то, что в их автобусах нет школьных проездных. Это, действительно, несправедливо по отношению к тамошним детям, которые ежедневно совершают поездки в основную часть города в свои учебные заведения, в секции и кружки.

Это ставит их в неравное положение по сравнению с другими детьми, имеющими возможность на троллейбусах по месячному проездному за 250 рублей добраться и до школ, и до учреждений допобразования, расположенных в ДК, спортшколах и т.д.

Сравните – 250 рублей (школьный проездной в троллейбусе) и 1200 рублей (обычный проездной в «АДМ», где не учитывается возраст его обладателя).

Когда в семье по 2-3 школьника, такая разница очень ощутима. На поездки в школу, а также кружки порой уходит до 300 рублей в день. В месяц это уже 9000 рублей.

Странно, что на этот факт не обращает внимания ни прокуратура, ни депутаты городского Совета, которые, в общем-то, могут и должны регулировать эти вопросы.

Правда, в самом «АДМ» сообщили «Призыву», что обдумывают вопрос запуска школьных проездных.

– Нам нужна единая электронная система. Чтобы у детей была карточка, которую бы родители пополняли. Тарифы для школьников будут снижены. В городе обсуждали один вариант, предложенный крупным банком. Но он не устроил перевозчиков. Вопрос пока открыт, но перевозчики готовы объединиться для создания прозрачной системы платежей, – разъяснили «Призыву» в компании.

Сколько этот вопрос будет находиться в состоянии «открытости», непонятно. Между тем, плата за проезд выросла уже вчера. Пора бы и депутатам проявлять в жизненно важных делах, касающихся десятков тысяч горожан, большую оперативность.

Фото: https://i0.wp.com/transphoto.ru/photo/00/67/80/67804.jpg