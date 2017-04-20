В Кольчугино врача-кардиолога подозревают в мошенничестве

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней врача-кардиолога Кольчугинской ЦРБ.

По версии следствия, вчера на приёме доктор потребовала от двух мужчин-пациентов деньги за передачу им результатов лабораторных исследований и выдачу направления в Ковровский кардиологический центр на проведение операции.

При этом, злоупотребляя доверием пациентов, она пояснила, что деньги якобы требуются для передачи специалистам кардиоцентра.

Люди, остро нуждающиеся в получении высокотехнологичной медицинской помощи, согласились отдать названную сумму. Вечером подозреваемая лично получила от пациентов 31 тысячу рублей и передала им необходимые для госпитализации документы.

Следует отметить, что сегодня мужчины на законных основаниях госпитализированы в кардиоцентр, где получат бесплатную современную медицинскую помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кольчугинскому району продолжается.

Фото: http://news.nashbryansk.ru/uploads/2015/ 03/nashbryanskru_vrach2.jpg