В Кольчугино детям, ждущим приёма врача, включают мультики

Три кольчугинских газеты провели совместную акцию «Седьмой лепесток», в рамках которой собирали деньги на покупку телевизоров в детскую поликлинику. За два месяца с миру по нитке набралось 40 тысяч рублей, суммы хватило на два жидкокристаллических телевизора диагональю 42 дюйма.

Сердобольные родители сразу же их и повесили. Но возникла другая проблема – на чьи деньги подключать кабельное или спутниковое ТВ или провести интернет, чтобы можно было смотреть мультики и детские передачи.

Пока этот вопрос не решили, родители приходят в поликлинику с флешками, на которых записаны нужные фильмы.

«В коридорах тесно, не присесть. Чтобы попасть к педиатру, приходится ждать по 3-5 часов. Душно, скучно. Неужели нельзя построить здание для детской поликлиники?» – эти вопросы постоянно звучат в письмах и обращениях жителей Кольчугино, которые они присылают нашим коллегам в редакции.

С этими же вопросами мы обратились к заведующей кольчугинской детской поликлиникой Вере Горшковой:

– Недовольство кольчугинцев вполне понятно. Ситуация с детской поликлиникой сложилась не сегодня, но, увы, решить её пока не удается. Больше 9 тысяч детей принимает 6 педиатров. Детская поликлиника находится на первом этаже жилого здания. Когда-то на внебюджетные деньги на отдельной площадке строились детские больница и поликлиника. Но корпуса так и не достроили и со временем их продали. На территории ЦРБ (к ней относится детская поликлиника) нет корпусов, которые можно было реконструировать под поликлинику.

Трудно представить, что на каждого педиатра приходится более полутора тысяч детей. Принять всех пациентов очень трудно. Да и разместиться малышам с сопровождающими их мамочками и бабушками совершенно негде.

Вот и остался у родителей один выход – развлекать и отвлекать детей телевизором. Поликлиника на свой баланс электронику пока не оформила, но готова нести расходы за электроэнергию, которую потребляют «ящики».