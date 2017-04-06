Станет ли усадьба Анненкова местом свадебных церемоний

Осенью 2016 года «Призыв» сообщил о том, что на основе архивных источников в 33-м регионе было «вычислено» местонахождение усадьбы семейства декабриста Ивана Анненкова.

Поручик Кавалергардского полка Анненков получил известность в отечественной истории, благодаря всепобеждающей любви к француженке Полине Гёбль, последовавшей за своим возлюбленным в сибирскую ссылку и обвенчавшейся с ним по пути на каторгу.

Сменившее прежнее название сельцо Анненково оказалось не чем иным, как современной деревней Кирюшино Камешковского района, расположенной на дороге из Камешково в Суздаль. Там в стороне от нынешней застройки сохранился большой красивый пруд, обсаженный березками, прежде находившийся в усадебном парке господ Анненковых. Место красивое и живописное, к тому же со столь изысканной историей.

Как сообщил «Призыву» глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский, сейчас нашлись бизнесмены, заинтересовавшиеся этим историческим уголком. Возникла идея обустроить участок с березками около пруда на месте прежней усадьбы Анненковых и создать там уголок для свадебных церемоний с изящной беседкой, мостиком над водоемом и прочими атрибутами, напоминающими об уникальности места, истории бессмертной любви четы Анненковых, а также подходящими для совершения торжества росписи и проведения парадных фотосессий.

Учитывая, что селение Кирюшино-Анненково находится по пути в Суздаль, в который совершают поездки множество свадебных кортежей, в том числе не только из Камешково, но и из соседнего Коврова, прежний усадебный парк семейства Анненковых может оказаться вдвойне привлекательным для молодоженов нынешнего XXI века.

Опыт нескольких последних лет показывает, что возрожденные дворянские усадьбы, например, предков композитора Сергея Танеева в селе Маринино Ковровского района, сегодня пользуются немалой популярностью для проведения там части свадебных церемоний. Порой их проводится в Маринино до четырех ежедневно, причем туда приезжают молодожены, их родственники и друзья из самых различных социальных групп.

В нынешнем году подобный уголок для бракосочетаний планируют создать и в «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское, удобно расположенной на автотрассе М7. Теперь подобный объект имеет шанс появиться и в Камешковском районе, причем, пожалуй, из всех он может стать самым романтическим.