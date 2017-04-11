Богач с Бали оставил во Владимире 21 миллион рублей

Премьера очередной серии шоу «Секретный миллионер» вызвала шквал обсуждений среди владимирцев. И если наш город с экранов центральных каналов мы, в общем-то, видеть уже привыкли, то миллионеров в нем, раздающих квартиры и пачки купюр по 5000 рублей, наблюдать еще не доводилось.

О специфике шоу и главном герое, посетившем Владимир, мы писали вчера днем. А уже вечером стало известно, кто из владимирцев-таки стал обладателем не только секретных миллионов, но и недвижимости.

Итак, мультимиллионер Александр Росляков отправился во Владимир с 1000 рублей прямо с Бали. По легенде программы он – бывший учитель труда, решивший начать новую жизнь с нуля. В течение пяти дней он должен был выжить в чужом городе, зарабатывая на еду и ночлег.

В целом наш город встретил гостя гостеприимно (насколько это возможно в сложившейся ситуации). Первый обед Росляков нашел буквально выйдя из автобуса. Рядом с вокзалом он пристроился к бездомным, которым оказывает помощь фонд «Дорог каждый». В его приюте он провел первую ночь, там же познакомился с членом союза писателей Арсением, который оказался без крыши над головой из-за семейных передряг. Арсений рассказал новому знакомому, что мечтает написать очередную книгу, но компьютера у него нет, а творить на коленке как-то не получается.

Новые знакомые помогли Рослякову с подработкой. Утром он собирал деньги на лечение больным детям за еду, а вечером разбирал завалы на складе Тракторного завода. За эту тяжелую работу ему заплатили 200 рублей и предложили ночлег в полузаброшенном доме.

Третий день Александр Росляков провел в приюте для животных «Валента». Миллионеру, привыкшему играть в гольф и нежиться на солнце, пришлось убирать вольеры и выносить огромные мешки с мусором. Вечером в очередных поисках ночлега Александр познакомился с молодым человеком Андреем. Тот привел его в свою крохотную комнатку в общежитии, где он живет с женой и двумя детьми. Один из детей тяжело болен, родителям даже предлагали отказаться от него, но семейная пара даже слушать об этом не хотела.

Эту ночь участник проекта провел в общежитии, а на следующий день знакомиться с многодетной мамой Светланой, которая переехала из Израиля и вынуждена скитаться по съемным квартирам с четырьмя детьми.

Четыре дня испытаний для миллионера пройдены, и на пятый день, переодевшись в костюм и сев в «Мерседес», Александр Росляков отправляется к своим новым знакомым. По условиям проекта он может помочь стольким людям, скольким захочет.

Сначала он встречается с Андреем и вручает ему ключи от трехкомнатной квартиры и миллион рублей на лечение сына. Многодетной маме Светлане предприниматель также преподнес миллион и просторную квартиру в новостройке. Бездомному писателю Арсению тоже досталась своя жилплощадь, новый ноутбук, а также договор с издательством на публикацию книги.

Не забыл Александр Росляков и о тех, кто помог ему с работой. Дом и земельный участок достались фонду помощи бездомным«Дорог каждый», два миллиона рублей получил центр помощи животным «Валента». Таким образом Александр Росляков стал самым щедрым участником за всю историю проекта «Секретный миллионер».

После выхода программы в эфир мнения владимирцев разделились. Одни, смахивая слезу, искренне радовались, что есть еще на земле богатые и добрые люди. Другие, включив Станиславского, утверждали, что «все это шоу и никому ничего не подарили».

Но нашлись в соцсетях и реальные участники проекта. В одном из владимирских пабликов счастливый обладатель новой квартиры Андрей подтвердил, что подарок Александра Рослякова вполне реальный. «Я сам даже во время вручения не верил во все это. Думал, ну это как обычно – в рамках проекта. А оказалось нет…», – написал Андрей Смагин.

«Мы оказались везунчиками! – пишет многодетная мама Светлана Степанова. – На самом деле сказали, что он безработный, и пытается начать жизнь с нуля. Про миллионера никто не говорил. Меня загар его смутил немного. Подумала, с теплых краев видно к нам приехал на заработки. Молчаливый такой был, с детьми играл, очень скромный. А потом я поверить не могла, что это правда может быть. Нас в субботу после всего повезли в регистрационную палату. Так там и риэлторы, и продавцы и мы – все очумелые были, никак поверить не могли, что такое возможно. Жаль, там не снимали. Это было круто! Все ходят и спрашивают – это же ведь правда? Уже документы на подпись сдаем, и все равно, как в сказке…. Вроде правда, но как во сне. Дня три в себя приходила потом от шока. Ревела периодически. Думаю, неужели это со мной все произошло?».

Фото: http://pic.rutube.ru/video/01/21/0121ba679cf24209497faeef49e17d6b.jpg