Кто из владимирцев получит секретный миллион?

В новом развлекательном шоу “Секретный миллионер” успешные бизнесмены, владельцы многомилионных состояний, главы крупных российских компаний и держатели контрольных пакетов акций на несколько дней лишаются привычных материальных благ и отправляются без денег в чужой город. Там они скрываются под масками под масками бездомных бродяг, ночуют в приютах, работают на рынках, а порой даже просят милостыню на улицах. При этом герои программы знакомятся с новыми людьми, многие из которых протягивают им руку помощи: предоставляют ночлег, кормят, помогают устроиться на работу. В свою очередь в конце испытания миллионеры срывают маски, открывают все карты и вознаграждают своих помощников немалыми деньгами.

Один из таких миллионеров и побывал во Владимире. Как следует из анонса программы, Александр Росляков является самым богатым участников “Секретного миллионера”. Новую жизнь он начнет под легендой трудовика-неудачника и попробует выжить на владимирских улицах

Информации об Александре Рослякове в интернете не так много. Известно, что он родился в 1970 году в Молдавии, окончил академию Макарова и до 2000 года работал на разных должностях в морском флоте. С 2001-го карьера пошла в гору, и сегодня он является генеральным директором компании “Онего Шиппинг”, занимающейся морскими и речными перевозками. Александр Росляков является капитаном дальнего плавания, и в 2015-м в составе экспедиции покорил северный полюс. Болеет за питерский “Зенит”.

Новый владимирский выпуск программы “Секретный миллионер” смотрите сегодня в 21.00 на телеканале “Пятница”.

Фото: http://fc-zenit.ru/fans/book/aleksandr-roslyakov/