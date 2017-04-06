На сколько у специалистов на селе выросли «подъёмные»

Прежде чем перейти к основной повестке дня, депутаты ЗС заслушали выступления члена Совета Федерации РФ Сергея Рыбакова и депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова, а также доклад начальника УМВД России по Владимирской области Василия Кукушкина.

Широкое обсуждение вызвало эмоциональное выступление начальника УМВД России по Владимирской области Василия Кукушкина. Статистика по минувшему году выглядит вполне достойно: в целом по области на 10,5% снизилось общее количество преступлений, причем на 9,2% – тяжких и особо тяжких, на 12% уменьшилось число пострадавших от противоправных действий. Однако есть ряд вопросов.

Так, депутат Ирина Кирюхина задала главному полицейскому региона вопрос, тревожащий многих жителей: «Кто защитит медиков от агрессивных пациентов?» (случаи нападений на людей в «белых халатах» в последнее время участились). Начальник областной полиции однозначно высказался за возрождение медицинских спецучреждений для нетрезвых граждан, рассказав о перспективах создания специального подразделения из состава сотрудников МВД или ЧОПов.

Василия Кукушкина поддержал и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, заметив, что практика советских медвытрезвителей позволяла эффективно разделять просто больных людей, нуждающихся в помощи врача, и тех, кто на эту помощь мог отреагировать неадекватно, то есть людей, крепко выпивших.

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли 7 областных законов. Наиболее значимым для развития сельского хозяйства региона стало решение об индексации единовременных денежных выплат молодым специалистам на селе на 5%. Молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное образование, будут получать в качестве «подъемных» 128,5 тысячи рублей (сейчас 122,4 тысячи), специалисты со средним профобразованием -90 тысяч рублей (сейчас 85,7 тысячи), а профессионалы-рабочие – 64,3 тысячи рублей (сейчас 61,2 тысячи).

Депутаты ЗС также приняли закон, определяющий порядок присвоения организациям имен государственных и общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед Владимирской областью.

Благодаря новым правилам пансионату для престарелых и инвалидов, который сейчас строится в Вязниках, смогут присвоить имя Елизаветы Глинки. Общественный деятель, правозащитник, Доктор Лиза погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи.

– У нас есть договоренности с родственниками Елизаветы Глинки. Они согласны, – пояснила директор департамента по социальной политике Любовь Кукушкина.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области внесли значимые корректировки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области». Собственников жилья уравняли в правах. Раньше фонд капремонта располагал сведениями о взносах и тратах только тех домов, где собственники делают перечисления «в общий котел». Те же, кто имеет свои спецсчета, были, по сути, бесконтрольны.

Бывало так, что подходила очередь дома на капремонт, а денег на счете не оказывалось. Управляющие компании или ТСЖ не следили за платежами, а иногда и вовсе тратили средства не на капремонт общего имущества, а на его содержание.

Теперь же владельцы спецсчетов обязаны ежеквартально представлять сведения в Государственную жилищную инспекцию. В том числе и о размерах начисленных и израсходованных средств, о заключении договора займа или кредитного договора на проведение капитального ремонта и копии этих договоров.

Кроме того, депутаты Зак-собрания расширили полномочия государственной жилищной инспекции в части контроля за действиями органов местного самоуправления. Чиновники на местах могут осуществлять жилищный и лицензионный надзор, чтобы не допустить нарушения прав собственников жилья. Если же они пренебрегают своими обязанностями, то специалисты жилинспекции вправе оформить на них административный протокол.