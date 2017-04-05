Почему владимирцев не порадовал мусорный опыт Костромы

Кто едет в Кострому смотреть Ипатьевский монастырь или памятник Ивану Сусанину, а владимирцы вчера приехали, чтобы посмотреть на работу открытого год назад мусоросортировочного завода.

Мимо чудесной набережной и раздольно разлившейся Волги, оставляя позади уютный центр Костромы, мы едем смотреть на проект «нашей мечты» – современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс по глубокой обработке и обезвреживанию твердых отходов.

Он настолько современный, что опередил реальность лет так на десять: дорога к нему неожиданно закончилась после очередного поворота в костромской промзоне. Хотя это и неудивительно: заявленная мощность – 100 тысяч тонн в год. Это сколько же мусоровозов ежедневно бороздят тут просторы!

Впрочем, подъездные пути к территории самого завода безупречно заасфальтированы. Вся территория предприятия – зацементирована. То есть даже визуально есть ощущение того, что экологические нормы четко соблюдаются.

Сама экскурсия по предприятию не заняла много времени. От первой ступени – отделения приёмки мусора, который подтаскивает к началу сортировки содержимое с контейнерных площадок костромичан, до последнего упавшего в специальные контейнеры фантика и пластиковой бутылки, проходит несколько минут.

Одну производственную площадку в нескольких направлениях прошивают ленты конвейеров, по которым во все направления распределяется мусорный поток. По ходу движения мусорное течение «теряет» фракции, которые отбираются для вторичной переработки – бумагу, картон, пластик, пленку, стекло, алюминий и т.п. Они падают в специальные бункеры.

В принципе, здесь и аккумулируется то самое золотое дно переработки, о которой так любят говорить авторы идеи обращения отходов в доходы. По словам представителей компании «УК ЭкоТехноМенеджмент Кострома», которой принадлежит линия сортировки, отсортированные фракции после складирования на территории предприятия до определенного объема, продают на переработку. Всё, кроме пластика.

У предприятия, по заявлению Олега Приймака, члена Совета директоров, рядом есть цех переработки. Но владимирской делегации (а в ней, помимо общественников и экологов, была глава города Ольга Деева и депутаты горсовета) его не показали. Якобы в целях визита значилось только знакомство с опытом сортировки.

Это более чем странно, поскольку, как выяснилось, Приймак имеет к нему – цеху, то есть – самое непосредственное отношение. И предприниматели в очередь выстраиваются за выпускаемый там гранулянт (это его утверждение). Но двери цеха остались запертыми для владимирцев.

Тем не менее, увиденное впечатлило. Во-первых, завод в реальности отличался от «киношной» картинки, которую показывали участникам общественных слушаний во владимирском Экспоцентре в феврале. Глядя на экран, создавалось впечатление о монументальности проекта. Было полное ощущение, что в схватке человека с им же произведенным мусорным шквалом, выигрывают сила технической мысли и расчет на бережное отношение к окружающей среде.

В действительности же краски оказались далёкими от тонов с глянцевых журналов. К примеру, близко подойти к установке, которая прямо под открытым небом измельчала крупногабаритную технику, не решился никто. Она поглощала остатки старой мебели и ветки, отчаянно пыля.

– И это всё пойдет на Доброе, – мрачно предположил один из членов нашей делегации.

Под навесом лежали тюки с картоном и пленкой. Судя по всему, ими давно никто не интересовался, несмотря на заверения о регулярном сбыте «вторички».

– Так её никто не возьмет на переработку, она испорчена! – сделала свой вывод одна из активных участниц экскурсии. – Вы её на полигон повезете?

А запах? А условная автоматизация (мусор ручками-ручками всё же сортируют люди, по информации Олега Приймака, их 10 человек).

Уровень автоматизированной сортировки, а вернее, его результат, и вызвал первые споры, которые начались прямо на территории предприятия, под грохот разворачивающихся мусоровозов.

Во время презентации проекта во Владимире уровень «отбора» поезного сырья был обозначен как 30%. При ближайшем рассмотрении показатель снизился до 18%, а по оценкам владимирцев, имеющих отношение к сбору и переработки мусора (они также были в делегации), он не превышает 10%.

Более того, согласившийся поделится с «Призывом» впечатлением от увиденного сотрудник владимирской мусоросортирки, представившийся, как Владимир, рассказал о гуляющем в открытом доступе видео. Его авторы утверждают, что на полигон везут с завода несортированные отходы.

– Почему так происходит – трудно сказать, по заявленные инвестором показатели эффективности завода не выдерживаются, – заметил он.

Проводивший экскурсию по заводу главный инженер Артём Долотов пояснил, что в ближайшее время здесь ждут специалистов, которые должны настроить оборудование более точно, чтобы увеличить объем отбора полезных фракций. Он затруднился пояснить, почему это происходит спустя год после начала работы завода.

Блогер-общественник Юлия Боброва также призналась, что возникает недоверие к проекту, который презентовали с одними показателями, а на деле появляются существенные уточнения.

– У меня есть недоверие, поскольку некоторые факты не договариваются, либо меняются по ходу. На презентации говорили, что будет выбираться 30%, сейчас уже – в два раза меньше. У меня есть впечатление, что данные мощности можно было использовать гораздо эффективнее, если бы входил не смешанный поток, а изначально действовал раздельный сбор. Во Владимире, в отличие от Костромы, он начат. У нас 250 площадок с раздельным сбором и еще досортировочный комплекс у одной из крупнейшей мусоровывозящей компании.

Позже опять-таки владимирцами были озвучены данные о том, что в составе мусора, который привозится после сортировки на этой станции на полигон в Костроме, остается немало полезных фракций: более 20% полимерных материалов, почти 30% стекла, 15% резины, 5% – ПЭТ, более 15% – алюминия. Вывод был сделан прежний: реальная эффективность не соответствует заявленной. И возник логичный вопрос: почему так настойчиво «продвигаются» эти инвесторы?

Алексей Мигачёв, директор областного департамента природопользования и охраны окружающей среды, отреагировал категорично. Он посоветовал «не превращать встречу в диалог заинтересованных коммерческих структур с приведением инсайдерской информации».

Забегая вперед, замечу, что Антон Сивков, автор и организатор раздельного сбора мусора у нас, также был в составе делегации. И на его вопрос: насколько проект (в случае его реализации) будет учитывать существование уже формирующейся во Владимире схемы раздельного сбора, получил от Приймака, по сути, отлуп. Инвестору, собирающемуся строить еще более мощную, чем в Костроме, сортировку во Владимире невыгодно уменьшение мусорного потока именно на те фракции, которые могут идти в переработку.

Думаю, что у владимирцев, которые уже сортируют мусор хотя бы по двум видам – пластик и стекло, наполняя ими специальные контейнеры, возникнет, как минимум, недоумение. Почему попытавшись приблизиться к цивилизованному обращению с отходами, начав внедрять раздельный сбор, мы должны снова сделать шаг назад? Ведь очевидно, что владельцу реально работающей мусорортировки выгоден вал мусора. Он на этом бизнес строит.

Но в том-то и дело, что в случае с «ЭкоТехноМенеджмент» мы сталкиваемся с очень необычным подходом к сортировке. Свет на неё пролила одна из самых заинтересованных участниц встречи – Елена, определившая свой статус, как жительница города Владимира. Она ставила вопросы ребром.

«Зачем строить завод, когда нет денег? – в лоб озадачила она Олега Приймака, открыто высказывая свои подозрения в том, что сметная стоимость предприятия завышена. – У вас значительная сумма, на которую выстроен завод, – заёмная. Судя по данным инвестпрограммы, проценты по кредиту составляют более 300 млн рублей, предусмотрены также займы у третьих лиц. Ещё 20 млн рублей заложено по гражданско-правовым договорам, которые помогают продвигать этот проект. Сумасшедшая сумма на озеленение, а я не вижу зелени. Вижу – забор, на который потрачено 8 млн рублей».

По её мнению, у производства нет стимула к развитию, поскольку власти города позволили компании стать монополистом: сюда свозится мусор со всех контейнерных площадок 250-тысячной Костромы. Кроме того, планируется, что сюда же поедут мусоровозы и с 9 муниципальных образований региона.

– И вы принимаете у них мусор по 165 рублей, а сдаете на полигон по 72 рубля. Ваша цель не переработка мусора – мы её тут не увидели, ваша цель – контроль над полигоном, который будет строится, – высказала Елена своё мнение. И развернутое опровержение представители предприятия, по сути, не сделали.

Однако они признали, что с пуском сортировки для жителей Костромы услуга по его вывозу подорожала.

– Население стало платить больше в Костроме? – спросил один из владимирцев инвестора.

– Немножко больше, – подтвердил тот.

– Я – образователь отходов, я положил мусор, и меня по-хорошему не колышет, что дальше происходит. Почему тариф стал больше? Насколько стало больше платить население?

– 15-20 рублей с человека в месяц (в итоге выяснилось, что тариф вырос на 4%).

– Наш функционирует 7 лет, ни копейки денег с населения не берет. А ваш берет. Почему?

Вопрос остался риторическим. Председатель градостроительного комитета Владимирского горсовета Дмитрий Павлов во время экскурсии выяснил, что для полноценной работы предприятию нужны два ресурса – газ и электроэнергия, причём, последняя в весьма небольшом объеме (800 киловатт). Что касается воды, то потребность в ней – минимальная, и централизованным водоснабжением здесь не пользуются, система закольцована, без стоков.

Таким образом, один из главных аргументов в обосновании выбора площадки во Владимире – возле ТЭЦ – оказался несостоятельным. Ранее заявлялось, что предприятию необходима развитая система инженерных коммуникаций.

Все сомнения и предположения о необходимости развертывания подобного проекта в областном центре владимирцы открыто высказали в ходе круглого стола в мэрии Костромы. Были эмоции и очень разумные вопросы. Один из горожан Владимира напомнил костромским чиновникам, в частности, модератору встречи – Марку Красильщикову, директору департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, о том, что помимо денег надо думать и о показателе, который иногда рублевого эквивалента не имеет, но не менее важен – о здоровье граждан. Этот вопрос возник, когда речь зашла о втором направлении проекта, который соседствует с первым – о переработке. Он был неприятно удивлен, узнав, что второй проект – логичное продолжение первого. И развитие подобных, «материнских» производств предусмотрено в рамках проекта.

На деятельность этого завода жалоб не поступало в течение года. Жители жаловались на стоящий недалеко от сортировки асфальто-бетонный завод, – заверили чиновники костромской мэрии владимирцев, упреждая разговор о неприятном соседстве.

Попутно выяснилось, что до жилых домов костромичан – полтора километра. В то время как во Владимире это расстояние – вдвое меньше. Поэтому у членов владимирской делегации возникли сомнения в целесообразности настаивать именно на предоставлении под сортировку во Владимире площадки у ТЭЦ.

Большой вопрос у некоторых владимирцев и в том, надо ли под приход нового инвестора монополизировать рынок отходов, отдавать в эти руки сортировку при уже имеющейся собственной?

…Встреча в Костроме, несомненно, добавила ясности в представление о том, как планируют сортировать мусор во Владимире. Но вопросов осталось не меньше, чем было: зачем гонять мусорные потоки по конвейерам и гноить потом отобранные фракции под открытым небом?

Каким образом будут снижаться нормы захоронения при откровенно коммерческой схеме приёма и сдачи мусора с участием этой сортировки?

Сам инвестор скупо комментировал итоги встречи для журналистов. Олег Приймак выглядел расстроенным. Он не стал комментировать финансовые подробности инвестпрограммы для Владимира. Отметив, что пока нет определенности с земельным участком, говорить о показателях нет смысла.

В утверждении: сортировка нужна, ее не может не быть, – сомнений всё меньше. Теперь найти бы ответы на главный вопрос: где и какая?…