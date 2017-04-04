Борис Гребенщиков метнул «Стаканы» в террористов

Ничего не может быть плохо, если Борис Гребенщиков поет на улице твоего города. Он выходит из машины и идет в Успенский собор. Потом машет рукой журналистам: «А петь мы будем где-нибудь там». И показывает на обзорную площадку возле Дмитриевского собора.

В рамках очередного гастрольного тура Гребенщиков с музыкантами периодически выступают на улицах, чтобы порадовать людей и пригласить их на вечерний концерт.

В наш город Гребенщиков приезжал уже несколько раз и, в принципе, уже хорошо ориентируется в центре. «В золотом городе под голубым небом мне всегда хорошо», – говорит он.

А еще ровно 10 лет назад БГ написал и экспромтом исполнил на концерте песню про наш город: «Благослови, Господь, за щедрость город Владимир, где на холмах над Клязьмой-рекой в наших умах и в наших домах мир и покой…» С тех пор он не пел ее ни разу и, очевидно, давно забыл.

На этот раз Борис Борисович поет то, что подходит моменту. На площадку выбегает чья-то такса – смеется, и начинает «Собачий вальс».

А потом говорит в ответ на вопрос о недавних питерских событиях и возможной отмене концерта: «Те, кто хочет нас запугать и поставить на колени должны видеть, что у них ничего не получится». И поет «ну-ка мечи стаканы на стол».

– Помнить надо не только про этот теракт, но и про все остальные, – говорит он. – Те, которые были в Нью-Йорке, Москве, Волгограде. И о погибших в них нужно помнить всегда, а не только сейчас.

Напоследок музыкант позвал всех зрителей на концерт, который состоится сегодня вечером в областной филармонии.