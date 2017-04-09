«Лада» лоб в лоб столкнулась с «Рено»

По сообщению областного управления МЧС России, ДТП на федеральной трассе в Суздальском районе произошло 8 апреля около десяти утра. Столкнулись два автомобиля: «Рено-Дастер» и «Лада-Калина». В сообществах в социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что водитель, предварительно 30-летний житель Вязниковского района, выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено-Дастер». Удар пришелся на пассажирскую сторону.

От полученных травм на месте скончалась пассажир отечественной легковушки. Предположительно, как говорят участники соцсообществ, на пассажирском месте ехала мама водителя. Сам автовладелец пострадал. Еще травмы получили водитель и двое пассажиров «Рено». Все они госпитализированы.

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области и сообщества “Подслушано Автомобилистов во Владимире” сети “ВКонтакте”