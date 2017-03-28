В Собинском районе легковушка столкнулась с грузовиком

ДТП произошло сегодня утром на 5 км трассы «Колокша-Кольчугино-Александров» в селе Бабаево Собинского района.

Как сообщают в региональном МЧС, грузовой автомобиль «ГАЗ» столкнулся с легковым «Киа».

По предварительной версии, водитель легковушки не учла дорожные и метеоусловия, превысила скорость и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Водитель «ГАЗа», а также двое пассажиров «Киа» получили травмы различной степени тяжести.

А в 10.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе на дороге «Лаврово-Быково». Там «КамАЗ» наехал на препятствие. Пострадал водитель.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и подразделение аварийно-спасательной службы. Всего в ликвидации ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 1 единица техники, 3 человека.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922)39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».