Две машины «Рено-Меган» не вписались в левые повороты

Первое ДТП случилось во Владимире на улице Балакирева. 43-летний водитель «Рено-Меган» при развороте не пропустил автомобиль «Дэу-Матиз», ехавший на встречной полосе по главной дороге.

За рулем корейского авто был 21-летний житель Владимира. В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира. В салоне «Рено-Меган» находился 12-летний сын водителя. Врачи скорой помощи диагностировали у него ушибы.

В тот же день в Кольчугинском районе 32-летний водитель «Рено-Меган» при повороте налево врезался в «Митсубиси-АSХ», которым управлял 67-летний житель Москвы.

Водитель «Мицубиси» обгонял попутную машину и встретился с «Рено» на встречной полосе. В результате ДТП пострадали два человека: пассажир «Рено» и водитель «Мицубиси». После оказания медпомощи на месте аварии пострадавших отпустили домой.