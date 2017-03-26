Под Гусь-Хрустальным «Рено-Меган» врезался в дерево и загорелся

Это случилось накануне на улице Молодежной поселка Гусевский Гусь-Хрустального района.

По сообщению УМВД по Владимирской области, около четырех часов утра автомобиль «Рено-Меган», в салоне которого находились два 18-летних парня и две их сверстницы, съехал в кювет, а потом врезался в дерево.

После столкновения автомобиль загорелся и впоследствии выгорел полностью. Девушки, находившиеся на заднем сиденье, в результате столкновения получили черепно-мозговые травмы и на попутном транспорте были доставлены в ЦРБ города Гусь-Хрустальный.

По данному факту проводится проверка. По предварительной версии, ДТП произошло по причине того, что молодой водитель сел за руль автомобиля, предварительно употребив спиртные напитки.