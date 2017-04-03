Студенты приведут в порядок Князь-Владимирское кладбище

В этом году в еженедельных акциях по благоустройству и восстановлению воинских мемориалов и захоронений на Князь-Владимирском кладбище примут участие студенты колледжей, техникумов, институтов и университетов.

6, 13, 20 и 27 апреля трудовые десанты высадятся на Князь-Владимирском кладбище. В акциях планируют принять участие более 400 молодых владимирцев. Начало мероприятий в 10-00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (4922)43-21-06.

Напомним, что в муниципальных образованиях региона-33 объявлен первый в этом году месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения. Местным администрациям рекомендовано привлечь к участию в уборке жителей и трудовые коллективы.

Проведение массового общеобластного субботника по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников запланировано на 22 апреля.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/1a4/2.jpg