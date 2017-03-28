В день рождения Ильича владимирцы возьмутся за грабли

С 25 марта по 30 апреля в муниципальных образованиях объявлен первый в этом году месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона, – сообщает областная администрация.

Местным администрациям рекомендовано привлечь к участию в уборке жителей и трудовые коллективы.

В рамках мероприятий месячника должно быть проведено благоустройство территорий, где проводились земляные работы, а также прилегающих к строительным площадкам, произведена очистка зелёных зон населенных пунктов, мест массового отдыха граждан, источников забора питьевой воды, ликвидация несанкционированных свалок мусора и ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок.

На 22 апреля запланировано проведение массового общеобластного субботника по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников.

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