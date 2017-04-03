Порученцы промахнулись с банкоматами

На интернет-сайте областной администрации появилась новость о том, как выполняются поручения главы региона. В сообщении сказано, что в декабре прошлого года губернатор дала поручение своему первому заместителю Вячеславу Кузину «оказать помощь в решении вопроса обеспечения банковскими услугами жителей микрорайона Восточный города Коврова».

Поручение было выполнено. «В итоге банкоматы Сбербанка установлены по адресам: ул. Социалистическая, 25 и ул. Гагарина, 4 этого микрорайона», – сообщил сайт областного «Белого дома».

В этой позитивной информации беспокоит лишь один нюанс. Микрорайон «Восточный» располагается в южной части Коврова. А улица Гагарина находится в его северной части и к «Восточному» никак не относится. Да и улица Социалистическая вроде бы тоже ближе к «Черемушкам»…

Впрочем, в пресс-релизе также говорится, что дополнительные банковские устройства самообслуживания планируется установить в Восточном ещё и в апреле 2017 года. Так что на этот раз исполнители, возможно, не промахнутся.

Фото: http://www.vladtime.ru/uploads/posts/1365557241_m2.jpg