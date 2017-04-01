На Петушинской трассе микроавтобус протаранил «LADA Largus»

Сегодня в 11 дня на 136-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» микроавтобус «Peugeot» столкнулся с отечественным автомобилем.

Как уточняют очевидцы, автомобили шли в направлении областного центра. Водитель «LADA Largus» решил перестроиться из крайней правой полосы, чтобы выполнить разворот. Во время выполнения маневра ему в бок врезался попутно двигавшийся микроавтобус.

Водитель отечественной «легковушки» погиб. Один из семнадцати пассажиров микроавтобуса получил тяжелые травмы и был отправлен в реанимацию районной больницы.

Этот участок трассы находится недалеко от деревни Пекша и регулярно попадает в хронику дорожно-транспортных происшествий. 9 марта на 140 километре федеральной трассы М7 «Волга» 51-летний водитель из Москвы на «Рено-Сандеро» также с крайней правой полосы в результате непредсказуемого маневра выехал на «встречку» и врезался в фуру. Женщина-пассажир скончалась на месте.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о необходимости не терять бдительность за рулём, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, а также не допускать резкого маневрирования.