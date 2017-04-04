Владимирцев накажут за отсутствие детских кресел

В ходе операции запланировано проведение рейдовых мероприятий с привлечением членов добровольных дружин. Особое внимание инспекторов ГИБДД будет обращено на водителей, осуществляющих перевозку детей.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, только за прошлый год на территории Владимирской области зарегистрировано 64 ДТП, в которых кто-то из пассажиров транспортных средств не был пристегнут ремнем безопасности.

В текущем году рост таких происшествий сохраняется. Сложная ситуация отмечается в областном центре, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском, Кольчугинском, Киржачском, Меленковском и Судогодском районах.

Напомним, что штраф за управление автомобилем и перевозку пассажиров без ремней безопасности составляет 1 000 рублей.

Операция «Ремень безопасности» продлится до 12 апреля.

Фото: http://inftaiga.ru/v-kuzbasse-projdet-rejd-po-vyyavleniyu-narushitelej-pravil-perevozki-detej/