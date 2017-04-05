Чему научит владимирских детей Мария Ситтель

Встреча состоится в Городском дворце культуры послезавтра, 7 апреля, в 17.00. Проводится она в рамках Всероссийского Творческого Медиамарафона «Останкино». Ситтель расскажет о том, что нужно знать и уметь будущим журналистам, в чем специфика работы на федеральных каналах, как общаться с первыми лицами государства (вдруг кому-то пригодится?) и о многом другом.

Также она ответит на вопросы собравшихся (можно, например, поинтересоваться, легко ли совмещать работу с пятикратным материнством). Вход на мероприятие бесплатный.

Мария Ситтель – телеведущая, журналист. Начала карьеру телеведущей в городе Пенза (ТРК «Наш дом», ТК «Экспресс», ВГТРК-Пенза). С 2001 года работает в Москве на телеканале «Россия 1». Ведущая вечерних выпусков программы «Вести» и программы «Специальный корреспондент» («Россия 1»). Ведущая ежегодной специальной программы «Разговор с Владимиром Путиным».

О проекте:

В 2015 году Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» (МИТРО) запустил уникальный проект – Всероссийский Творческий Медиамарафон «Останкино», основной целью которого является привлечение внимания молодежи России к творческой сфере – телевидению, радио, театру, кино, медиабизнесу. В задачи Медиамарафона входит знакомство с основными творческими специальностями, которые являются неотъемлемой частью образования в МИТРО. К участию и встречам со «звездами» ТВ приглашаются школьники 10-11 классов, которые мечтают связать свое будущее с одной из творческих профессий и стать студентами лучшего творческого вуза страны, а впоследствии – элитой телевидения, кино, театра и шоу-бизнеса. Для участия во встрече нужна предварительная регистрация по почте: Mediamarafon@mitro-tv.ru или по телефону +7 (495) 545-37-37.

При регистрации необходимо указать:

– ФИО (полностью);

– город;

– контактный телефон;

– № школы;

– класс.