Доставайте ветровки и готовьте зонты

Отголоски комфортного марта (который, к слову, стал в нашей стране самым теплым за последние 127 лет) жители Центральной России ощутят на себе в первой декаде апреля. Предстоящая неделя во Владимирской области обещает быть по-весеннему теплой. С сегодняшнего дня столбик термометра уверенно поползет вверх, и по предварительному прогнозу Гидрометцентра, к середине недели достигнет отметки в 12-13 градусов.

Ночные температуры со среды также сменят “минус” на “плюс” и остановятся на отметке в 2-4 градуса выше нуля.

При этом первая рабочая неделя апреля будет облачной и дождливой. Вероятность осадков будет особенно высока начиная со среды и вплоть до конца недели.

Фото: https://st8.gismeteo.ru/static/news/img/src/5459/57584414.jpg