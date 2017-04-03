Дети поедут к морю за полцены

Пятидесятипроцентная скидка будет действовать в период с 1 июня по 31 августа для детей от 10 до 17 лет. Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий “скорый” и “пассажирский”, а также в вагонах 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории нашей страны.

Оформить льготный билет для детей можно с сегодняшнего дня в билетных кассах и на официальном сайте ОАО “РЖД”. При оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. При посадке в поезд пассажиру должен будет показать билет и документ, удостоверяющий личность. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Российские железные дороги впервые предоставили пятидесятипроцентную скидку на проезд детей в летний период в прошлом году. За прошлый сезон ей воспользовались более 2,5 миллионов юных пассажиров.

Напоминаем, что льготные проездные документы на поезда дальнего следования круглогодично также можно приобрести для детей в возрасте до 5 лет – бесплатно (без занятия отдельного места) и от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от полной стоимости билета.

Фото: http://baikal-info.ru/sites/default/files/112905_0.jpg