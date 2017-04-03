«Ласточка» попала под каменный обстрел

Неприятный инцидент случился вчера днем. В Подмосковье на перегоне Купавна-Железнодорожный был обстрелян камнями скоростной поезд «Ласточка», следующий из Нижнего Новгорода в Москву.

Один из камней попал в окно четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но стекло выдержало удар, – уточнили в пресс-службе Московской железной дороги. К счастью, никто из пассажиров поезда не пострадал, и скоростной состав продолжил движение по маршруту.

Железнодорожники обратились в правоохранительные органы с целью установления личности хулиганов и привлечения их к ответственности.

Межу тем буквально на днях пресс-служба Горьковской железной дороги опубликовала информацию об участившихся случаях незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В прошлом году на ГЖД было зарегистрировано 66 таких случаев, за различные противоправные действия органами внутренних дел на транспорте было задержано 43 человека.

Пять раз хулиганы подкладывали на рельсы посторонние предметы, 10 раз нарушали работу средств сигнализации, централизации и блокировки, 6 раз обкидывали поезда камнями. В 45 случаях сотрудники ОВД выезжали на вызов в связи с обнаружением бесхозных предметов на вокзалах, перронах и в поездах.

Фото: http://rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2014/10/CHP.jpg