«Октябрьский рынок» решили продать на 100 миллионов дешевле

Он будет выставлен на аукцион с начальной стоимостью в 342 миллиона 975 тысяч рублей. Как уже сообщал «Призыв», ранее, ещё до начала нынешнего экономического кризиса, «Октябрьский рынок» безуспешно пытались продать за 450 миллионов рублей, однако тогда покупателей не нашлось. Теперь начальную цену еще убавили более чем на сотню «лимонов», хотя инфляцию за прошедшие четыре с лишним года никто не отменял.

Представители мэрии на заседании горсовета – новый первый заместитель главы Коврова Александр Бобров, недавно перебравшийся в наш регион из Тамбова, и руководитель управления экономики Сергей Хапалов в очередной раз напомнили депутатам о насущных проблемах.

Говорилось про необходимость ремонта путепровода через линию Горьковской железной дороги и строительство нового кладбища и многое другое. Также вспомнили и про дефицит городского бюджета в 129 миллионов рублей.

Народных избранников, часть из которых прежде выступали против продажи муниципального рынка, приносящего бюджету регулярное пополнение, местные чиновники, видимо, предварительно хорошо убедили, потому что на этот раз за продажу рынка они проголосовали единогласно.

Кстати, ранее инициированное мэрией интернет-голосование выявило (если, конечно, голосовали не одни только муниципалы) желание ковровчан употребить средства от продажи рынка на строительство общегородской ливневой канализации. Если хоть как-то учитывать это мнение, то после устройства «ливнёвки» и ликвидации бюджетного дефицита выручки от реализации «Октябрьского рынка» не хватит даже на строительство кладбища, не говоря уже про прочие озвученные Бобровым и Хапаловым нужды.

Таким образом, наиболее «лакомый кусок» городской недвижимости в ближайшее время, вероятно, уйдет с молотка, и принципиально в раскладе городского бюджета эта продажа мало что изменит.

Что же касается арендаторов торговых площадей «Октябрьского рынка», то их мэрия успокоила внесением в контракт по продаже обременения использования данного объекта только для организации торговли.