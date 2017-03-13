Мэрия подтвердила ей же опровергнутые слухи о продаже «Октябрьского» рынка

Информация о намерении продать рынок была обнародована 9 марта уже после окончания рабочего дня в 17.52.

Любопытно, что за шесть дней до этого, 3 марта текущего года, и тоже после окончания рабочего дня – в 18.55 – официальный сайт ковровской мэрии распространил следующее заявление: «Администрация Коврова и Совет народных депутатов сообщают, что информация о продаже ООО «Октябрьский рынок» не соответствует действительности. Решение о приватизации (продаже) данного объекта принимается депутатами горсовета. На последнем заседании, состоявшемся 21 февраля, данный вопрос не рассматривался».

История со стрельбой

Хроника «Октябрьского рынка» напоминает детектив. Строить его начал в начале «лихих 90-х» предприниматель Тарлан Зульбалаев. Однако когда двухэтажный рыночный комплекс был почти готов, Зульбалаев был застрелен на пороге своего дома. Преступление так и осталось нераскрытым.

После этого «Октябрьский рынок» перешел в ведение брата покойного Икрама Зульбалаева, однако в 2004-2006 гг. его отсудила ковровская мэрия, сославшись на неправильно оформленные документы на участок под строительство. При этом еще пару лет горадминистрация не могла возместить Тарлану Зульбалаеву расходы на возведение рынка.

В конфликте сторон доходило до штурма рынка сотрудниками ЧОПа, причем даже со стрельбой. На Икрама Зульбалаева тоже покушались неизвестные, обстреляв его машины из автомата в центре Коврова, но на этот раз обошлось без жертв.

В итоге «Октябрьский рынок» с десяток лет назад стал муниципальным. Несколько лет он сдавался в аренду, а затем было создано МУП «Октябрьский рынок».

Две попытки

Примечательно, что еще в 2007-2008 гг. тогдашняя глава города Ирина Табацкова неоднократно пыталась включить «Октябрьский рынок» в план приватизации муниципальной недвижимости, но депутаты горсовета воспрепятствовали подобным намерениям.

В 2010 году позиции нового мэра Виктора Каурова и депутатов оказались едины. «Октябрьский рынок» было решено продавать, дабы получить средства на строительство целого ряда социальных объектов. Начальную цену продажи рынка определили в 700 млн рублей, хотя по заключению независимого оценщика объект «тянул» на 335 млн. Неудивительно, что несколько раз конкурсы срывались из-за отсутствия желающих раскошелиться на столь внушительную сумму.

После этого начальную цену понизили на 200 млн. Но и «всего» за полмиллиарда продать «Октябрьский рынок» вновь не получилось. В 2012 году рынок вновь попытались продать «всего» за 450 млн рублей, но его опять никто не купил.

«Манифест» без подписи

Весной 2016 года комплекс рыночных зданий общей площадью почти в 10 тысяч м2 собралась продавать уже горадминистрация во главе с нынешним мэром Анатолием Зотовым. Причина необходимости резать курицу, несущую золотые яйца (а иначе назвать муниципальный объект, платежи с которого исправно пополняют местную казну), была озвучена такая – «катастрофическая нехватка денег в городском бюджете».

Поначалу речь шла о внесении рынка в план приватизации муниципальной недвижимости. Но затем с подачи горадминистрации «Октябрьский рынок» вместо МУПа был передан новосозданному ООО. И вот теперь на официальном сайте горадминистрации появился «манифест» (без какой-либо подписи конкретного лица или учреждения), обосновывающий необходимость срочной продажи рынка.

Начало таково: «Сейчас перед нашим городом стоят задачи, которые нужно решать срочно, потому что все они связаны с безопасностью жителей города, с его развитием, с будущим Коврова». После столь драматического пролога идет перечисление наиболее срочных трат городского бюджета.

Срочные задачи

По версии мэрии, это, во-первых, необходимость выделения 110 млн. рублей на ремонт путепровода через линию Горьковской железной дороги. Во-вторых, софинансирование в размере 30 млн рублей на рекультивацию Ащеринской свалки. В-третьих, требуется 135 млн рублей на устройство коммунальной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей в микрорайоне имени Чкалова. В-четвертых, 77 млн надо на ремонт школ и детских садов. В-пятых, 32 млн рублей – «минимально необходимые затраты на обслуживание и содержание дорог, тротуаров, парковых зон». В-пятых, на некое благоустройство территории города требуется еще 125 млн рублей. В-шестых, необходимы 5 млн рублей на «обустройство остановочных пунктов общественного транспорта». В-седьмых, 145 млн рублей якобы требуется на исполнение судебных решений по строительству ливневой канализации и дорожный ремонт. И в-восьмых, нужны 2 млн рублей на проект новой школы.

Общая сумма неотложных трат по мэрской версии составляет 661 млн. рублей, хотя в пресловутом «манифесте» этот итог не подсчитан.

А как на самом деле?

Про необходимость ремонта путепровода над линией железной дороги известно уже несколько лет. Еще в феврале 2016 года говорилось о том, что он находится в плачевном состоянии. Но до сих пор никаких ремонтных работ не проводилось.

Ащеринскую свалку закрыли еще в 2012 году, но ее рекультивацией мэрия в пожарном порядке почему-то озаботилась лишь сейчас.

Участок для строительства жилья многодетным семьям в удаленном микрорайоне имени Чкалова (по сути, в чистом поле) мэрия нарезала еще в 2014 году, и уже давно обещает провести туда все положенные коммуникации.

Школы и детские сады в городе, как и повсюду, ремонтируются каждый год. К началу нынешнего учебного года местные чиновники заявляли, что все, что требовалось, отремонтировали.

На какое благоустройство города потребна круглая сумма в 125 млн рублей, мэрией не уточняется. Про дорожный ремонт и отсутствие «ливневки» сказано уже много: в «асфальт» ежегодно закатываются сотни миллионов рублей, а в результате многие улицы Коврова сегодня представляют собой направления. Весьма вероятно, что и 145 млн рублей точно так же закопают.

5 млн на остановки – дело хорошее, в связи с этим можно вспомнить баннер, которым на время проведения форума «Россия – спортивная держава» прикрыли недостроенный мотодром, обошедшийся местному бюджету в 3 млн рублей.

А 2 млн на проект новой школы и вовсе умиляют. Этим добрым делом занимаются чиновники от образования, чьи кабинеты находится в закрытой мэрией школе № 3!

Таким образом, все срочные траты бюджетных миллионов необходимы для решения уже давно известных проблем. Только горадминистрация ранее почему-то не занималась ими в должной мере.

Старые песни о главном

Кстати, весной 2016 года, когда мэрия выступила с инициативой продажи «Октябрьского рынка» список первоочередных бюджетных трат был таков:

– ремонт Павловского моста (80 млн руб);

– покупка техники для САХа (30,2 млн);

– погашение кредитов городского бюджета (132,8 млн руб.);

– строительство нового кладбища – 25 млн руб.;

– разработка документации на рекультивацию Ащеринского карьера – 8,5 млн руб.;

– очистка и ремонт существующей «ливневки»;

– исполнение решений судов (в том числе ремонт дорог, школ, садов и переселение из аварийных домов);

– оплата коммуналки учреждений образования;

– оздоровление МУПов;

– благоустройство города;

– погашение долгов учреждений культуры, управления образования и управления ГО и ЧС.

Теперь же «старая песня», но несколько на новый лад.

Совет от совета

После многословных сетований на то, сколько ковровской мэрии надо денег, которых у нее нет, в «манифесте» прописано самое главное:

«В администрацию города поступило обращение от членов Общественного Совета города с предложением рассмотреть вопрос о приватизации 100% доли в уставном капитале ООО «Октябрьский рынок». Оно было поддержано».

Какие именно члены обратились не сказано. Может, это было анонимное обращение?

Почём рынок?

Как указывается горадминистрацией, начальная стоимость «Октябрьского рынка», «по оценке, проведенной специализированной организацией», составляет 342 млн 975 тыс. рублей. Занятно, что почти 7 лет назад этот же объект оценивали почти в такую же сумму, то есть семилетняя инфляция на цену чудесным образом не повлияла!

Нетрудно подсчитать, что данной суммы хватит лишь примерно на половину обозначенных мэрией неотложных трат. Можно еще добавить, что Коврову в ближайшее время придется активно участвовать в достройке мотодрома, так как в городе оружейников планируется провести Чемпионат Европы по мотоболу-2018, и одними лишь средствами из вышестоящих бюджетов обойтись не получится. А это объект куда более затратный, чем, скажем, ледовый дворец, который недавно построили с изрядным напрягом.

В общем, на такие потребности никакого, даже самого большого в Коврове рынка не хватит. Ковровчане, шутя в соцсетях, предложили заодно продать и саму мэрию: здание в центре города, весьма ликвидное…

Голосуй – не голосуй…

Теперь для того, чтобы придать решению о продаже столь «лакомого куска» муниципальной недвижимости характер народной инициативы, горадминистрация на своем Интернет-сайте затеяла интернет-голосование о том, продавать рынок или нет.

При этом вопросы для голосования составлены таким образом: против продажи рынка – одна позиция; а вот за продажу – целых семь пунктов с вариантами куда именно направить вырученные средства. Среди вариантов есть пункты, которых в «манифесте» нет: например, строительство нового кладбища или набережной. Расчет, видимо, на то, что большинство ковровчан найдет себе из семи какой-нибудь пункт по душе. Особенно актуален сейчас пункт о строительстве «ливневки», так как Ковров буквально тонет в талых водах из-за того, что зимой с его улиц плохо вывозили снег.