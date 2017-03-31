Полпред России в ООН Виталий Чуркин имел Киржачские корни

Родословную Виталия Чуркина установила киржачский краевед Галина Колыбанова. Она выяснила, что предки полпреда жила в дер. Маринкино и занимались колёсным ремеслом. В деревне их дом был третий с краю.

У Чуркиных была своя мастерская, в которой они изготавливали колёса, причем даже после революции – их тогда продавали в колхозы.

Владимирская родня нашлась у Виталия Чуркина и в сборнике «Солдаты Победы»: Полина (Пелагея) Степановна Чуркина-Николаева из того же Маринкино в 1942 году ушла на фронт санитаркой. Она вернулась с войны живой. Николай Васильевич Чуркин в 24 года получил медаль «За боевые заслуги»: с первых дней войны он был на фронте шофером.

Другим повезло меньше. Красноармеец Чуркин Василий Степанович был убит 1 октября 1941 года. Ему было 30 лет. Василий Васильевич пропал без вести в декабре 42-го. Сергей Владимирович умер от ран в июне 1942 года. Иван Петрович погиб в бою в январе 42-го. Иван Иванович был ранен и погиб в июне 1943-го.

Сам Виталий Иванович Чуркин, напомним, родился в Москве 21 февраля 1952 года. Его отец, Иван Васильевич, был авиаконструктором. В разные периоды являлся послом в Чили, Бельгии и Канаде, постоянным представителем России при НАТО и Западноевропейском союзе, заместителем министра иностранных дел России.

Бывшая постпред США при ООН Саманта Пауэр, которая много лет проработала бок о бок с Виталием Чуркиным, назвала его одним из самых эффективных дипломатов в мире. «Виталий Чуркин – грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России – страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились», – отметила она.

Наш земляк, дипломат и политик, скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке.

Фото: http://gazeta19.ru/files/news/fc/c6/61586983-3cec- 4798-91d0-17b47e9f91d8_mw1024_n_s.jpg