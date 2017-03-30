За «пекинку» во Владимире пустили маршрут 9С

Сегодня на новом владимирском автобусном маршруте № 9С, курсирующем от Веризино до микрорайона 8ЮЗ через проспект Ленина, заработали 4 автобуса.

В день, согласно расписанию, опубликованному на сайте мэрии, они должны совершать 54 рейса. Интервал движения колеблется от 30 минут в часы-пик и до 60 минут – в дневное время.

На маршруте действует единый социальный проездной, который пенсионеры и федеральные льготники покупают за 338 рублей. Стоимость разового билета пока 18 рублей, с 5 апреля – 20 рублей.

«Призыв» писал о длительной подготовке мэрии к запуску общественного транспорта в огромный жилой район за «пекинкой». Попытка обозначить остановочные пункты утрамбованной асфальтовой крошкой оказалась неудачной, её смыло с первым же таянием снегов.

Чиновники нашли другой экономичный выход. Поставили два старых павильона на той стороне дороги, которая ведет в сторону Владимира. У павильонов есть крыша, но нет боковых стенок.

Теперь в мэрии стоит задуматься об обустройстве тротуаров на веризинской дороге. Переменчивая погода превратила обочины в грязевое месиво. По краю дороги ходить опасно, проезжая часть узкая, едва хватает разъехаться двум машинам.