Создать условия для обучения и развития

Особое внимание парламентарий уделил работе с учреждениями образования и культуры региона.

– Сейчас наша основная задача – тесно работать с сельскими домами культуры и на основе собранной информации принимать конкретные меры по их поддержке. Важны каждое обращение, каждая инициатива, – отметил депутат Госдумы Григорий Аникеев. -Сельские клубы выполняют не только культурную, но и социальную функцию. Праздники, тематические мероприятия, занятия в кружках и секциях объединяют людей, позволяют им реализовать себя в творчестве.

В селе Новоалександрово Суздальского района отмечают праздник – после масштабной реконструкции здесь открылся Дом культуры. Это произошло благодаря совместным усилиям власти и общественности. Свой вклад в оснащение учреждения культуры внес и депутат Госдумы Григорий Аникеев. По его инициативе ДК оборудован необходимой мебелью.

– Мы провели большой ремонт, сделали основные работы, но для открытия нам требовалась мебель, – рассказывает директор Новоалександровского культурно-досугового центра Светлана Савина. – Теперь в Доме культуры есть все, что нужно.

ДК всегда был центром культурной жизни в сельской местности. Его открытию рады и молодежь, и представители старшего поколения.

– Когда мы учились в техникуме, занимались здесь в ансамбле: наши мальчишки играли, а мы танцевали, – рассказывает жительница села Новоалександрово Галина Мелентьева. – Вот и сейчас в обновленном ДК организуем свой хор: будем петь, выступать для односельчан и с пользой проводить свой досуг.

Первый праздничный концерт провели своими силами. Поддержать коллег приехали представители учреждений культуры из соседних населенных пунктов и творческие коллективы района. Впереди – большая работа по организации кружков: каждый найдет здесь занятие по душе, независимо от возраста.

Новая мебель появилась и в православной гимназии в Судогде. Здесь в историческом здании церковно-приходского училища спустя сто лет вновь открылась начальная школа для судогодских ребят. В следующем учебном году ее воспитанники сядут за парты в новом классе, который укомплектован современной мебелью благодаря поддержке Григория Аникеева. За помощью к нему обратились педагоги.

– Мы хорошо знакомы с работой нашего депутата Григория Викторовича Аникева и благодарны ем у за заботу, – рассказывает директор Свято-Екатерининской православной школы Георгий Морохин. – Со своими воспитанниками мы часто бываем в общественной организации «Милосердие и порядок», принимаем участие в конкурсах и фестивалях, записываемся на экскурсии. Для детей это очень важно.